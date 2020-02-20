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Gram altın 315 lira seviyelerinde

Gram altın 314,8 lira, çeyrek altın 512 lira ve Cumhuriyet altını 2.094 liradan işlem görüyor
 20 Şubat 2020 11:31
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Gram altın 315 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 314,8 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,8 artışla 315,3 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 314,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 512 lira, Cumhuriyet altını da 2.094 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü hızlı yükselişle 1.613 doları görmesinin ardından bugün düşüşe geçerek 1.609 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarından, para politikası ile enflasyon beklentileri arasındaki bağlantının tartışıldığının anlaşıldığını ifade ederek, devam etmesi planlanan repo operasyonları nedeniyle de Fed'in duruşunun, "güvercine" yakın olduğu şeklinde yorumlandığını belirtti.

Koronavirüs salgınından dolayı ölenlerin sayısındaki yükselişin devam etmesinin risk algısı üzerinden altın fiyatlarını desteklediğini kaydeden analistler, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) 1 ve 5 yıllık kredi gösterge faizlerinde indirime gitmesinin ise piyasaları şimdilik rahatlattığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının onsunda 1.610 doların direnç konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 310-315 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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