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Kayıp liselinin cansız bedeni bulundu
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 11 gündür kayıp olan 17 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu.
|20 Şubat 2020 11:32
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Alınan bilgilere göre, Aşkale ilçesinde 11 gün önce ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki Didem Turan'ın cansız bedeni Karasu Nehri'nde bulundu.
Arama çalışmalarına devam eden ekipler tarafından havaların ısınmasıyla buzları çözülen nehirde bulunan cesedin jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerince kayıp genç kıza ait olduğu belirlendi.
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