Almanya saldırganı annesini de öldürmüş

Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 11 kişiyi öldüren saldırganın bir video ve mektup bırakarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Tobias R'nin saldırıyı gerçekleştirdiği Hanau kentinde doğduğu ve 1977 doğumlu olduğu belirtiliyor. Üniversite mezunu olan Tobias R. iktisat okumuş.

Annesini de öldürmüş

Saldırıdan sonra Alman özel harekat timleri Tobias R.'nin evine baskın düzenledi. Evde Tobias R ile birlikte bir kişinin daha cesedi bulundu. Bu kişinin Tobias R.'nin annesi olduğu ortaya çıktı. Saldırganın intihar etmeden önce annesini dö öldürdüğü öğrenildi.

Bazı milletler yok edilmeli

Alman Tobias R'nin saldırıyı aşırı sağcı motifle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Irkçı düşencelere sahip olan Tobias R'nin avcılık belgesi sahibi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı öğrenildi.

Tobias R. mektupta, "

Bazı milletler yok edilmeli ve bunlara Alman pasaportu verilmemeli"

diye yazdı.