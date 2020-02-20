15 Temmuz Derneğinden FETÖ'yle mücadelede birlik çağrısı

- 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, hain darbe girişimine karşı hep birlikte verilen mücadelenin, bugün de FETÖ'ye karşı verilmesini istedi.

Şebik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 251 kişinin aileleriyle ve 2 binden fazla gaziyle kardeşlik hukuku kurarak onlar için çeşitli programlar düzenlediklerini belirtti. Hain darbe girişimini hafızalarda canlı tutmak ve gelecek nesillere doğru aktarmak istediklerini vurgulayan Şebik, bu yönde önemli çalışmalar yaptıklarına işaret etti.

Türkiye'nin, darbe girişimine karşı 15 Temmuz'da birlik olduğuna dikkati çeken Şebik, şöyle devam etti:

"Toplum 15 Temmuz'da CHP'lisi, AK Parti'lisi, MHP'lisi demeksizin herkes meydanlardaydı. 15 Temmuz'dan sonra Meclis'teki 4 partinin imzasıyla darbeye karşı bildiri yayımlandı. Devamında Yenikapı ruhu yakalandı. Siyasetçilerimizden, kanaat önderlerimizden o gün verilen bir ve beraber mücadelenin bugün de FETÖ'yle mücadelede aynı şekilde devamının gelmesini istiyoruz."

Aklında darbe kıvılcımı olan kişilerin, 15 Temmuz akşamı milletin verdiği mücadeleyi hatırladığında bu düşüncelerinin kalmayacağını anlatan Şebik, "1960'da bu ülkenin başbakanı, bakanı asıldı. Bu ülkede bildiriler yayınlandı, yüzde 30'dan, 40'dan fazla oy alan partiye ve liderine birileri e-bildiri yayımlamak suretiyle iradeyi elinde tutmaya çalıştı. Geldiğimiz yeni Türkiye'de bunların yeri yok." ifadelerini kullandı.

- "Alçaklar bu devletin liderini öldürmeye geliyordu"

Şebik, sosyal hayatta beraber olmayacağı insanlarla 15 Temmuz günü vatan toprağını hainlere bırakmamak için birlikte mücadele verdiğini dile getirdi. Darbe girişiminin yaşandığı gün parti, dil, mezhep farkı gözetmeksizin vatanı korumak için sokaklara çıktıklarını anlatan 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, şunları kaydetti:

"Şimdi FETÖ'nün siyasi ayağı söylemleri gündeme geliyor. 15 Temmuz'da bu ülkenin seçilmiş lideri Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi vardı. Cumhurbaşkanımız dakikalar kala bulunduğu yeri terk ediyor ve oraya silahlı saldırı düzenleniyor. Alçaklar bu devletin liderini öldürmeye geliyordu. 15 Temmuz'da öldürülmek istenen bir lider üzerinden siyasi ayak tartışması yapıldığında kusura bakmasınlar biz o ayaklara gelmeyiz. Bu vatandaş 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oldu. Erdoğan da milletinin yanında oldu. Şimdi bu bütünlüğü bozacak her kimse, kim olduğu fark etmez, biz şehit aileleri ve gaziler olarak onların karşısındayız."