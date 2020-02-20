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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle
 20 Şubat 2020 12:03
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,09106,0920
Avro6,58006,5810
Sterlin7,84107,8800
ANKARA
ABD Doları6,06506,1150
Avro6,54006,6000
Sterlin7,78407,9240
Anadolu Ajansı
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