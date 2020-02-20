'Türk bayrağını aşağıladığı' iddiasıyla 6 şüpheli gözaltında
|20 Şubat 2020 12:24
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Kabataş'ta İstanbul resminin bulunduğu bir reklam panosu üzerine çizdikleri ay yıldızla Türk bayrağını aşağıladıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta Kabataş İskelesi'nde bulunan bir reklam panosunda sergilenen İstanbul resminin üzerinde karalama yapılarak çizdikleri ay-yıldızla Türk bayrağını aşağıladıkları belirtilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada 6 kişiyi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada, beyaz baret, hareket kamerası, 3 sprey boya ve boya başlıkları, el feneri ve 3 eldiven ele geçirdi.
"Türk bayrağını alenen aşağılamak" suçundan işlem yapılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet B'nin uyuşturucu madde bulundurmak ve darp suçundan emniyette kaydı bulunduğu bildirildi.
Şüphelilerden Ömürcan İ'nin ise sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, bu kişi hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem başlatıldı.
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