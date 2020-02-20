Sivas'ta FETÖ zanlısı üniversite öğrencisi tutuklandı
Sivas'taki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı
|20 Şubat 2020 12:53
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Sivas'taki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanması üyesi olduğu belirlenen E.G. Kayseri'de gözaltına alındı.
Kente getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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