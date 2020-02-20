Acun'dan Fatih Terim anısı: Biz bunu hakedecek ne yaptık?
|20 Şubat 2020 12:59
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Şimdiye kadar ki en çok izlenen Survivor açılışına imza atan Acun Ilıcalı, Youtuber Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu yaptığı 'Survivor Tehlikeli Sular'programına katıldı. Ilıcalı, burada anlattığı Fatih Terim anısıyla dikkat çekti.
Oğuzhan Uğur'un sorularına samimi yanıtlar veren Acun Ilıcalı, programın ilk bölümünde kullandığı birbirinden lüks araçların kendisinin olmadığını söylerken 'Onlara binecek kadar düşmedim' lafıyla dikkat çekti. Programda zekanın yeni sezonda daha önde olacağını söyleyen Ilıcalı, Survivor'la ilgili önemli tüyolar vermeyi de unutmadı.
FATİH TERİM ANISI...
Acun Ilıcalı ayrıca Fatih Terim'le ilgili bir anısını da Uğur'la paylaştı. Yıllar önce Terim'in Survivor'da yarışması için birini gönderdiğini söyleyen Ilıcalı, gönderilen kişinin programa uygun olmadığını söylemek adına 'Ben futbolcu göndersem Fatih Terim takımda oynatacak mı?' şeklinde bir çıkışta bulunduğunu ve bunun karşılığında Fatih Terim'in kendisini aradığını söyledi.
Terim'in kendisine 'Biz bunu hakedecek ne yaptık?' şeklinde bir yanıt verdiğini söyleyen Acun Ilıcalı daha pek çok ilginç açıklamada bulundu.
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