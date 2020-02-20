Belediye borcuna karşılık bina verdi
|20 Şubat 2020 13:09
|Yazdır
Akçakoca Belediyesi bünyesindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nda bulunan bina vergi borcu karşılığında, sosyal tesis olarak kullanılması şartıyla Milli Emlak'a devredildi.
2019 yılında Temmuz ayında yaşanan sel felaketi nedeniyle en büyük hasarlardan biri 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda olmuştu. Akçakoca belediyesi tarafından park içindeki meydana gelen hasarlar süratle onarılmıştı. Bu arada, park içinde bulunan bina, belediyenin vergi borcu nedeniyle Milli Emlak'a devredildi. Belediyenin yaptığı protokol çerçevesinde de bina mülkiyeti Milli Emlak'a ait olacak ancak sosyal tesis olarak kullanıma açık olacak.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, alınan kararla, parkın atıl durumdan kurtarıldığını belirtti ve şu görüşlere yer verdi " Söz konusu bina park içinde yine sosyal tesis olarak kullanılacak. Sosyal hizmet olarak eksilen bir durum söz konusu değil. Ayrıca bu işlem karşılığında da belediyenin vergi borcu silinmiş olacak. Böylelikle yine belediyenin ve Akçakoca'nın menfaatleri korunmuş oldu" ifadelerinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İBB'nin metrobüs durakları arasındaki zam oranı yüzde 79
20 Şubat 2020 14:45
|Valilik, Van'da alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
20 Şubat 2020 14:32
|Meteorolojiden üç ile kuvvetli yağış uyarısı
20 Şubat 2020 12:54
|Boğaziçi Köprüsü, trafik yoğunluğunu karşılayamıyor
19 Şubat 2020 22:43
|MOBESE'ler anbean kaydetti! Akılalmaz kazalar
19 Şubat 2020 21:18
|Reklam panosundaki figür polisi harekete geçirdi
19 Şubat 2020 19:50
|İki kadının cenazesi karıştı... Mezardan çıkarıldılar
19 Şubat 2020 18:22
|Eskişehir'de 'koronavirüs' iddiasına yalanlama
19 Şubat 2020 16:28
|Bakanlık, İzmir'de yeni tramvay hattı için onay verdi
19 Şubat 2020 16:05
|İstanbul'da kirli hava: Kartal, Esenyurt ve Fatih'te dikkat
19 Şubat 2020 14:30