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Belediye borcuna karşılık bina verdi

Akçakoca Belediyesi bünyesindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nda bulunan bina vergi borcu karşılığında, sosyal tesis olarak kullanılması şartıyla Milli Emlak'a devredildi
 20 Şubat 2020 13:09
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Belediye borcuna karşılık bina verdi

Akçakoca Belediyesi bünyesindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nda bulunan bina vergi borcu karşılığında, sosyal tesis olarak kullanılması şartıyla Milli Emlak'a devredildi.

2019 yılında Temmuz ayında yaşanan sel felaketi nedeniyle en büyük hasarlardan biri 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda olmuştu. Akçakoca belediyesi tarafından park içindeki meydana gelen hasarlar süratle onarılmıştı. Bu arada, park içinde bulunan bina, belediyenin vergi borcu nedeniyle Milli Emlak'a devredildi. Belediyenin yaptığı protokol çerçevesinde de bina mülkiyeti Milli Emlak'a ait olacak ancak sosyal tesis olarak kullanıma açık olacak.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, alınan kararla, parkın atıl durumdan kurtarıldığını belirtti ve şu görüşlere yer verdi " Söz konusu bina park içinde yine sosyal tesis olarak kullanılacak. Sosyal hizmet olarak eksilen bir durum söz konusu değil. Ayrıca bu işlem karşılığında da belediyenin vergi borcu silinmiş olacak. Böylelikle yine belediyenin ve Akçakoca'nın menfaatleri korunmuş oldu" ifadelerinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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