Bakan'dan 'Sabaha kadar burdayız' paylaşımı
|20 Şubat 2020 13:14
|Yazdır
Millet Kütüphanesi bugün törenle açılıyor (Türkiye'nin en büyük kütüphanesi) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin resmi açılışı bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
İnşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor. 24 saat açık olacak kütüphaneye e-Devlet üzerinden kayıt olunabilecek, çipli kimlikle giriş yapılabilecek...
'Sabaha kadar burdayız'
Kütüphane açılışı dolayısıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından Sivas sporlu fenomenin 'Sabaha kadar burdayız' videosu ile paylaşımda bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TCDD: Marmaray seferlerinde sorun yok
20 Şubat 2020 14:40
|Çöp kamyonundan yeni doğmuş bebek çıktı
20 Şubat 2020 14:21
|'Kopyala-yapıştır'ın mucidi hayatını kaybetti
20 Şubat 2020 10:30
|Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü
20 Şubat 2020 10:03
|Halk otobüsü şoförü bayılan iki yolcusunu hastaneye yetiştirdi
20 Şubat 2020 10:02
|Ne buluyorsa okuyor, aile dikkat etmeli!
20 Şubat 2020 08:59
|Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 120'ye çıktı
20 Şubat 2020 06:52
|Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
20 Şubat 2020 06:31
|Peş peşe gelen depremlerin ardından kritik uyarı!
19 Şubat 2020 23:08
|Hayırsever, veresiye defterindeki tüm borçları ödedi
19 Şubat 2020 22:48