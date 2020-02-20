Bakan'dan 'Sabaha kadar burdayız' paylaşımı

Millet Kütüphanesi bugün törenle açılıyor (Türkiye'nin en büyük kütüphanesi) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin resmi açılışı bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

İnşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor. 24 saat açık olacak kütüphaneye e-Devlet üzerinden kayıt olunabilecek, çipli kimlikle giriş yapılabilecek...

'Sabaha kadar burdayız'

Kütüphane açılışı dolayısıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından Sivas sporlu fenomenin 'Sabaha kadar burdayız' videosu ile paylaşımda bulundu.