Bakan Selçuk: Mesleki eğitim kurslarına ilgi yüzde 40 arttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen ay İŞKUR'un işbaşı eğitim programı ile mesleki eğitim kurslarından yararlananların geçen ay, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 40 artarak 33 bin 30'a ulaştığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR'un işverenlerin iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda iş arayanları, Aktif İşgücü Programları ile yetiştirip işveren ile iş arayanları etkin bir şekilde buluşturduğunu kaydetti.

Kurumun, geçen yıl toplam 568 bin kişiyi Aktif İşgücü Programlarından yararlandırdığını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

"İş gücüne nitelik ve tecrübe kazandırmak için düzenlenen işbaşı eğitim programlarından yararlanan sayısı, bu yılın ocak ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43,3 artarak 28 bin 506'ya yükseldi. 2019'un ocak ayında mesleki eğitim kurslarından 3 bin 660 kişi yararlanmışken, bu sayı geçen ay yüzde 23,6'lık artışla 4 bin 524 oldu. Geçen ay Aktif İşgücü Programları ile mesleki eğitim kurslarından yararlananların sayısı, 2019'un aynı ayına göre yüzde 40 artarak, 33 bin 30'a ulaştı. Aktif İşgücü Piyasası Programları ile iş gücü piyasasının aradığı niteliklerde iş gücünü yetiştiriyor, işverenlerin nitelikli eleman talebini karşılıyoruz."

Bakan Selçuk, İŞKUR tarafından son 10 yılda yaklaşık 3,5 milyon kişinin Aktif İşgücü Programlarından yararlandırıldığını belirtti.

Aktif İşgücü Programlarından yararlananlar içerisinde özel politika gerektiren gruplara ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Selçuk, "Geçen ay, 16 bin 600 kadını, 14 bin 26 genci aktif programlardan yararlandırdık. Aktif İşgücü Programlarından faydalanan her iki kişiden birini kadınlar oluşturdu. Aynı zamanda bu programlar ile sanayi sektörünün üretim kapasitesini artırmak, üretken istihdamı desteklemek için imalat ve bilişim sektörüne yönelik programlarımızı güçlü şekilde uyguluyoruz. Bu kapsamda, yılın ilk ayında 14 bin 899 kişi imalat, 746 kişi ise bilgi ve iletişim sektöründe düzenlenen aktif programlarımızdan yararlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, ayrıca şunları kaydetti:

"İş arayanları işle, işverenleri de aradıkları iş gücü ile buluşturma amacıyla yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Aktif İşgücü Programları, işsizlere nitelik ve beceri kazandırmak, işverenlere de aradıkları iş gücünü temin etmek adına en önemli araçlardan biridir. 2020 yılında da aktif iş gücü programlarımızı daha etkin bir hale getirerek iş gücü arzı ile talebinin eşleşmesine katkı sağlayacağız."