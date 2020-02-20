Samsun Savcısı'nın Davutoğlu paylaşımı tepki topladı
Samsun'da Cumhuriyet Savcısı olan Ali Evcimen'in Facebook sayfası üzerinden, Babacan ve Davutoğlu'na etek giydirilen bir görsel paylaşması, sosyal medyada tepkiye neden oldu
|20 Şubat 2020 13:45
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Samsun Adalet Sarayı'nda 2014 yılından beri görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ali Evcimen'in Facebook paylaşımı çok konuşuldu.
Evcimen'in paylaşımında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın pembe kız çocuğu elbisesi giydiği ve el ele tutuştuğu fotoğraf yer aldı.
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