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Samsun Savcısı'nın Davutoğlu paylaşımı tepki topladı

Samsun'da Cumhuriyet Savcısı olan Ali Evcimen'in Facebook sayfası üzerinden, Babacan ve Davutoğlu'na etek giydirilen bir görsel paylaşması, sosyal medyada tepkiye neden oldu
 20 Şubat 2020 13:45
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Samsun Savcısı'nın Davutoğlu paylaşımı tepki topladı

Samsun Adalet Sarayı'nda 2014 yılından beri görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ali Evcimen'in Facebook paylaşımı çok konuşuldu.

Evcimen'in paylaşımında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın pembe kız çocuğu elbisesi giydiği ve el ele tutuştuğu fotoğraf yer aldı.

Memurlar.Net
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