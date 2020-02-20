1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk'tan 'tesekkürlerziyahocam' mesajlarına cevap

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili teşekkür mesajlarına twitter hesabı üzerinden cevap verdi
 20 Şubat 2020 13:48
Yazdır
Bakan Selçuk'tan 'tesekkürlerziyahocam' mesajlarına cevap

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili teşekkür mesajlarına twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 yılında 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili açıklama yapmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen sosyal medya gündeminde üst sıralarda yer almaya başladı. Öğretmen adaylarının, twitter üzerinden teşekkür mesajlarına ise Bakan Selçuk, "#tesekkürlerziyahocam diyen gençler; umarım bugün duyduğunuz heyecanı meslek hayatınız boyunca duymak ve korumak için çabalarsınız. Bizim için asıl teşekkür çocukların ve öğretmenin gözündeki ışıktır" diye cevap verdi.

20 bin ek öğretmen ataması yapılacak Bakan Selçuk, sınavla öğrenci alan okulların kontenjanını açıkladı Bakan Selçuk'dan 'Filozof Atakan' açıklaması
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'den Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısına tepki
20 Şubat 2020 14:38		 Babacan sinirlenince Abdullah Gül devreye girmiş
20 Şubat 2020 14:11
AK Partili Çelik'ten Almanya'daki saldırıya ilişkin açıklama
20 Şubat 2020 13:52		 AK Partili Kurtulmuş'dan 'Osman Kavala' açıklaması
20 Şubat 2020 13:12
Bakan Albayrak: Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık
20 Şubat 2020 13:12		 İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı lanetliyoruz
20 Şubat 2020 13:03
Bakan Selçuk'dan 'Filozof Atakan' açıklaması
20 Şubat 2020 12:40		 TBMM'ye 'zırhlı' güvenlik nizamiye binası
20 Şubat 2020 11:34
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Libya' açıklaması
20 Şubat 2020 10:44		 Erdoğan'dan vekillerin 'Genel Müdür' şikayetine tepki
20 Şubat 2020 09:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı14:53 - İlçe MEM'den promosyonda Türkiye rekoru14:49 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:45 - İBB'nin metrobüs durakları arasındaki zam oranı yüzde 7914:40 - TCDD: Marmaray seferlerinde sorun yok14:38 - Türkiye'den Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısına tepki14:36 - Almanya'daki saldırıda 5 Türk hayatını kaybetti14:35 - Ticaret Bakanlığında fazla çalışma esasları belirlendi14:34 - Osmanlı Türkçesiyle yazılmış tapu kayıt taleplerine dair açıklama14:32 - Valilik, Van'da alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
14:31 - 2020 e-YDS'de 5 dilde başvuru alınacak14:24 - NATO'dan Türkiye'ye destek klibi14:21 - Çöp kamyonundan yeni doğmuş bebek çıktı14:15 - TSK, Serakib hattında bulunan rejim hedeflerini vurdu14:11 - İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'ye 9 yıl istendi14:11 - Babacan sinirlenince Abdullah Gül devreye girmiş14:05 - 2020-YÖKDİL/1 sınavına giriş belgeleri açıklandı13:59 - Alperen'in ölümü davasında, 3 Maarif Müfettişine beraat!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve Motorin fiyatlarına sessiz sedasız zam
20 bin ek öğretmen ataması yapılacak
2 ay boyunca yatacak gönüllüler aranıyor... 100 bin TL ödenecek
Ne buluyorsa okuyor, aile dikkat etmeli!
Virüs yüzünden Dünya devi iki firma Türkiye'ye geliyor
Erdoğan'dan vekillerin 'Genel Müdür' şikayetine tepki
Koronavirüs bilgisini paylaşan personele soruşturma
Bakan Selçuk'dan 'Filozof Atakan' açıklaması
Ünlü isim trafik kazası geçirdi, alkolden ehliyetine el konuldu
Samsun Savcısı'nın Davutoğlu paylaşımı tepki topladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mario lemina 1
bu radyasyona karşıyız 1
5 ayda 250 kitap okuyan çocuk 6
kamuyu aydınlatma platformu 2
uzak mesafe ilişkileri 5
18.02.2020 gezi davasında herkesin beraat etmesi 3
Beyaz leblebi 2
mahallede tüm köpeklerin aynı anda havlaması tesadüf değildir 5
yalı çapkını 5
Faizi düşürmekle enflasyon düşmez 1
SON İLANLAR
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Hatipli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 45 İşçi Alacak
Muğla Ulu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
Bartın Ulus SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam