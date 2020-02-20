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'Cezaevlerinde banyo ve tuvaletin içi kamera ile izlenmiyor'

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi: Ortak alandaki banyo ve tuvalet kapılarının dış kısmının görülmesi, güvenlik bakımından önemlidir. Banyo, yatak odası, tuvalet içlerinin kamera ile izlenmesi söz konusu değildir
 20 Şubat 2020 13:55
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'Cezaevlerinde banyo ve tuvaletin içi kamera ile izlenmiyor'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Elazığ Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'nu kabul etti.

Alt Komisyon, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Yayman, 9 Kasım 2019'da Elazığ Ceza İnfaz Kurumlarında incelemelerde bulunduklarını, komisyonun yoğun bir program içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve Meclisin en yoğun çalışan alt komisyonlarından birisi olduklarını kaydetti.

Yayman, komisyonda çalışırken parti rozetlerini bir kenara bırakarak, insan hakkını, onurunu ve şerefini önde tutan bir çalışma içerisinde olmayı prensip edindiklerini söyledi.

Elazığ Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'nda nitelikli bir değerlendirme yapıldığını belirten Yayman, cezaevinde dile getirilen tüm görüşlerin raporda yer aldığını kaydetti. Yayman, raporda, görüş yerindeki saatin durmasına kadar ayrıntılı bir husustan başlayarak, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin sayısının fazla olmasın, yemeklerin niteliği, annesiyle beraber kalan çocukların durumu ve insanların revire giderken karşılaştıkları muameleler ile ilgili çok kapsamlı, nitelikli değerlendirmelerin bulunduğuna işaret etti.

Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin 1990'lı, 1980'li yıllardaki insan hakları ihlallerinden ve işkence iddialarından bugün bir cezaevindeki saatin durmuş olmasına gelmiş olması, toplamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu meselede aldığı mesafeyi göstermektedir. Bu çok önemlidir. Eksiklikler, hatalar olabilir. Bizim de görevimiz bu eksiklikleri söylemek ve Meclisin denetim yetkisiyle bu sorunların giderilmesi için çalışmak. Devletimizi, milletimiz karşısında ayıplı hale getirecek uygulamalara hepimiz karşıyız. Cezaevlerinde, yasanın, hukukun ve teamüllerin ötesinde birtakım şahsi davranışları kabul etmemiz mümkün değildir."

-"Banyo, yatak odası, tuvaletin içi kamera ile izlenmiyor"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi, Elazığ Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu'nu incelediklerini, raporun katkılar sunduğunu belirterek, alt komisyonun raporlarının önemli olduğunu anlattı.

Çiftçi, komisyonun daha önceki raporlarında acilen çözülmesi gereken önerilerinden yapılabilecek olanlarının yapıldığını belirterek, Sincan Cezaevi'nde su ve ısınmayla ilgili tespitlerin derhal çözüldüğünü ifade etti.

Elazığ'da eski ve yeni yapılan cezaevlerinin bulunduğunu anlatan Çiftçi, ortak kullanım alanı ve havalandırma bahçelerinin, güvenlik amaçlı olarak güvenlik kamerasıyla izlendiğini ancak mahremiyeti ihlal edecek şekilde kamera yerleştirilmediğini söyledi.

Çiftçi, "Ortak alandaki banyo ve tuvalet kapılarının dış kısmının görülmesi güvenlik bakımından önemlidir. Banyo içerisinin, yatak odasının, tuvaletin içinin kamera ile izlenmesi asla söz konusu değildir. Bunun sebebi de şu; örgüt veya bazı suç gruplarına dahil kişiler tarafından işlenecek suçlara karşı kontrol, güvenlik maksatlı olarak bu izleme yapılmaktadır. Çünkü ortak alanda, kameranın görmediği bir alanda şiddet ya da cinsel saldırı gibi... Dolayısıyla eğer kameradan tuvalete ya da banyoya iki kişi birlikte girmişse buna güvenlik açısından derhal müdahale edilmektedir." dedi.

Hastane sevklerinde gecikmeler ya da kelepçeli muayene ile ilgili bir takım değerlendirmelerin bulunduğunu anımsatan Çiftçi, kurumlarda aile hekimliği sisteminin bulunduğunu anımsattı. Çiftçi, "Kurumda işlem yapılacak hükümlü ve tutukluların burada aile hekimliğinde muayenesi ve tedavisi yapılmaktadır ama kurum dışına sevk edilmesi gereken hastaların durumuna göre ikinci basamak ya da üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevkleri yapılmaktadır." diye konuştu.

Çiftçi, kelepçeyle muayeneyle ilgili eleştirileri de yanıtladı. Çiftçi, kurum içi muayenelerde böyle bir sıkıntının olmadığını, kurum dışı hastanelerde yapılan sevklerde, sevk işleminin jandarma tarafından yerine getirildiğini ve kelepçe uygulamasının da jandarma tarafından değerlendirildiğini söyledi. Çiftçi, "Jandarma ilk planda belki güvenlik kaygısıyla hareket ettiği için daha sıkı kelepçe uygulaması yapmaktadır. Onun değerlendirilmesini jandarma yapıyor. Doktorun talep etmesi halinde kelepçeli muayene yapılmaktadır. Bazı hastalar bunu kabul etmedikleri için de kuruma geri dönmektedirler. Bunun ayarlaması da tamamen doktor ve jandarma tarafından yapılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

-"Tespitlerin üzerine gidilmesi gerekiyor"

HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, Elazığ Cezaevi'nde en çok sorunun yaşandığını ve ziyaretlerinden sonra da sorunların kendilerine yansımaya devam ettiğini savundu. Günay, tuvalet ve banyo kapılarının kameralarla gözlenmesinin doğru olmadığını, özel hayatın mahremiyetini engellediğini savundu.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, not aldığı bütün şikayetlerin raporda yer aldığını belirterek, "Genel anlamıyla güzel bir rapor hazırlamışlar. Raporun güzel olması cezaevi koşullarının iyi olduğu anlamına gelmiyor aksine bu yapılan tespitlerin de üzerine gidilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Elazığ Cezaevi en çok şikayet aldığımız cezaevlerinden birisi." dedi.

- "Bunu baltalamasına müsaade etmememiz lazım"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ise raporda her şeyin yer aldığını ve bir çok sorunun kalabalıktan kaynaklandığını ifade etti.

Eronat, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu bulunmasına rağmen bir siyasi partinin, cezaevlerinde yaşananlara ilişkin araştırma komisyonu kurulması önergesi vermesini eleştirerek, "Biz burada ne yapıyoruz? Çok iyi bir komisyonuz ve tarafsız bir şekilde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise insan hakları konusunda, özellikle cezaevleriyle ilgili Türkiye'nin oldukça mesafe aldığını belirterek, "Geçmişle mukayese edilmeyecek kadar güzel mesafelerimiz var. Yerelde cezaevindeki bir infaz koruma memurunun veya orada görevli olan müdürün, bunu baltalamasına müsaade etmememiz lazım." görüşünü paylaştı.

Konuşmaların ardından Elazığ Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu kabul edildi.

Anadolu Ajansı
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