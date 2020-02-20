1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yozgat'ta komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 9 tutuklama

Yozgat'ta 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı
 20 Şubat 2020 13:58
Yazdır
Yozgat'ta komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 9 tutuklama

Yozgat'ta 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ/PDY'ye üye olma, resmi belgede sahtecilik ve 2009 komiser yardımcılığı sınavı sorularının örgüt üyelerine sızdırılması" suçlarından 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 18'i yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
20 Şubat 2020 14:59		 TSK, Serakib hattında bulunan rejim hedeflerini vurdu
20 Şubat 2020 14:15
Adana'da FETÖ sanıklarından 2'sine ceza, 3'üne beraat
20 Şubat 2020 13:34		 Diyarbakır annelerinin eyleminden etkilenerek teslim olan terörist ailesiyle buluştu
20 Şubat 2020 13:27
Sivas'ta FETÖ zanlısı üniversite öğrencisi tutuklandı
20 Şubat 2020 12:53		 Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası
20 Şubat 2020 12:00
Komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda Sivas'ta 10 gözaltı
20 Şubat 2020 11:21		 Mahrem imam katalog evliliğinin gizliliği için 'patates hat' aldırmış
20 Şubat 2020 11:21
Eşinin hattı üzerinden ByLock kullanan eski hakime hapis
20 Şubat 2020 11:10		 Şehit Emniyet Müdürü soruşturmasında 6 gözaltı
20 Şubat 2020 10:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı14:53 - İlçe MEM'den promosyonda Türkiye rekoru14:49 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:45 - İBB'nin metrobüs durakları arasındaki zam oranı yüzde 7914:40 - TCDD: Marmaray seferlerinde sorun yok14:38 - Türkiye'den Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısına tepki14:36 - Almanya'daki saldırıda 5 Türk hayatını kaybetti14:35 - Ticaret Bakanlığında fazla çalışma esasları belirlendi14:34 - Osmanlı Türkçesiyle yazılmış tapu kayıt taleplerine dair açıklama14:32 - Valilik, Van'da alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
14:31 - 2020 e-YDS'de 5 dilde başvuru alınacak14:24 - NATO'dan Türkiye'ye destek klibi14:21 - Çöp kamyonundan yeni doğmuş bebek çıktı14:15 - TSK, Serakib hattında bulunan rejim hedeflerini vurdu14:11 - İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'ye 9 yıl istendi14:11 - Babacan sinirlenince Abdullah Gül devreye girmiş14:05 - 2020-YÖKDİL/1 sınavına giriş belgeleri açıklandı13:59 - Alperen'in ölümü davasında, 3 Maarif Müfettişine beraat!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve Motorin fiyatlarına sessiz sedasız zam
20 bin ek öğretmen ataması yapılacak
2 ay boyunca yatacak gönüllüler aranıyor... 100 bin TL ödenecek
Ne buluyorsa okuyor, aile dikkat etmeli!
Virüs yüzünden Dünya devi iki firma Türkiye'ye geliyor
Erdoğan'dan vekillerin 'Genel Müdür' şikayetine tepki
Koronavirüs bilgisini paylaşan personele soruşturma
Bakan Selçuk'dan 'Filozof Atakan' açıklaması
Ünlü isim trafik kazası geçirdi, alkolden ehliyetine el konuldu
Samsun Savcısı'nın Davutoğlu paylaşımı tepki topladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sirke 2
timo werner 2
atakan kayalar 1
Franz Kafka 1
20.02.2020 fenerbahçe vs real madrid maçı 5
5 ayda 250 kitap okuyan çocuk 6
çiftlik caddesi 1
uzak mesafe ilişkileri 5
kamuyu aydınlatma platformu 2
ümit öztürk 1
SON İLANLAR
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Hatipli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 45 İşçi Alacak
Muğla Ulu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 3 İşçi Alacak
Bartın Ulus SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam