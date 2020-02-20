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2020-YÖKDİL/1 sınavına giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM Başkanlığı; 01 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
 20 Şubat 2020 14:05
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2020-YÖKDİL/1 sınavına giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;

DUYURU

(20 Şubat 2020)

2020-YÖKDİL/1 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

01 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.


DİKKAT!

01 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YÖKDİL/1 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Temel Kurallar
Memurlar.Net
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