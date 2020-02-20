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Babacan sinirlenince Abdullah Gül devreye girmiş

AK Parti'den ayrılarak kendi siyasi hareketini başlatma kararı alan Ali Babacan'ın, yeni parti kuruluşunun birçok kez ertelenmesine sinirlendiği, bu sebepten dolayı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün devreye girdiği ortaya çıktı.
 20 Şubat 2020 14:11
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Babacan sinirlenince Abdullah Gül devreye girmiş

İnternethaber.com sitesinde yer alan habere göre Geçtiğimiz Aralık ayında Ahmet Davutoğlu öncülüğündeki Gelecek Partisi kuruldu. Gözlerin çevrildiği Ali Babacan'ın kuracağı diğer yeni parti kuruluşunu sürekli erteliyor. Ali Babacan ve ekibinin aylardır bu ay olmadı öbür ay, bu ay da yetişmedi sonraki ay deyipte kuramadığı yeni parti yılan hikayesine dönüşmeye başladı. Bu durum Babacan'ın da canını sıkıyor. Babacan'ın süreklilik arz eden bu erteleme işine sinirlendiği, bu sebeple ikna etmekte sorun yaşadığı isimler için Abdullah Gül'ün devreye girdiği iddia edildi. Babacan'ın ikna etme konusunda sorun yaşadığı bazı isimleri Gül'ün ikna edeceği söylentisi yayıldı.

"Acele edin talimatı''

Yeni partinin mart ayında kamuoyuna ilan edilmesi beklenirken, Babacan'ın yaşanan ertelemelerin olumsuz bir algı oluşturması nedeniyle sinirli olduğu ve kurmaylarına 'acele edin' talimatı verdiği öne sürüldü.

"Kadromuz güçlü"

Yeniçağ'da yer alan habere göre; Ali Babacan'ın kurucular kurulu üyeleri arasında yer alması beklenen bir isim yaptığı açıklamada, "Partimiz kurulduğunda önemli bir iş yapmış olacağız. Kadromuz güçlü. Ancak bazı nedenlerden dolayı ilan tarihimizi ertelemek zorunda kaldık. Kısa bir süre sonra resmen partimizin kurulduğunu ilan edeceğiz. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere" diye konuştu.

"Babacan sinirli"

Ali Babacan'ın partinin kuruluşunun ertelenmesi nedeniyle sinirli olduğunu belirten Babacan'a yakın isim, "Ali Bey parti kuruluşunda üst üste çıkan aksaklar nedeniyle sinirli. Bizlere elimizi çabuk tutmamız konusunda kesin talimat verdi. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlandırdık. Umuyorum ki en kısa zamanda çalışmalarımızı noktalayarak, Türk siyasi hayatına önemli bir partiyi kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül devrede

Öte yandan, Babacan'ın ikna etme konusunda sorun yaşadığı bazı isimler için devreye, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün girdiği ve Gül'ün bu isimlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Memurlar.Net
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