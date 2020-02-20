2020 e-YDS'de 5 dilde başvuru alınacak
ÖSYM Başkanlığı, YDS'de Yunanca, Bulgarca, İspanyolca, İtalyanca ve Farsça dillerinde başvuru alacak
|20 Şubat 2020 14:31
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e-YDS 2020/6 Yunanca/Bulgarca Başvurularının Alınması
e-YDS 2020/5 İspanyolca/İtalyanca Başvurularının Alınması
e-YDS 2020/4 Farsça Başvurularının Alınması
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