Osmanlı Türkçesiyle yazılmış tapu kayıt taleplerine dair açıklama
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış tapu kayıt belgelerinin taleplerinde uyulacak esasları bir resmi yazıyla açıkladı
|20 Şubat 2020 14:34
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, "Merkeze intikal eden konulardan ve Müfettiş raporlarından Osmanlı Türkçesi ile yazılı sicillerden tapu kayıt örneği verilmesi taleplerinde ilgisi olmayan kişilere bilgi belge verildiği, ilgisini ispat evraklarının gereğince araştırılmadığı ve farklı hatalı uygulamalar yapıldığı tespit edilmiştir" belirterek bir açıklama yayımladı
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