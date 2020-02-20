Almanya'daki saldırıda 5 Türk hayatını kaybetti
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi
|20 Şubat 2020 14:36
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