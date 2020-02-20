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TCDD: Marmaray seferlerinde sorun yok

TCDD Taşımacılık, Marmaray'da seferlerin sorunsuz olarak yapıldığını duyurdu
 20 Şubat 2020 14:40
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TCDD: Marmaray seferlerinde sorun yok

TCDD Taşımacılık, Marmaray'da seferlerin sorunsuz olarak yapıldığını duyurdu.

TCDD Taşımacılık AŞ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Marmaray'da seferlerin sorunsuz olarak yapıldığını bildirdi. TCDD Taşımacılık AŞ'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bağlı kuruluşu TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray'da seferler sorunsuz olarak yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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