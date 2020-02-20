TCDD: Marmaray seferlerinde sorun yok
TCDD Taşımacılık, Marmaray'da seferlerin sorunsuz olarak yapıldığını duyurdu
|20 Şubat 2020 14:40
|Yazdır
TCDD Taşımacılık, Marmaray'da seferlerin sorunsuz olarak yapıldığını duyurdu.
TCDD Taşımacılık AŞ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Marmaray'da seferlerin sorunsuz olarak yapıldığını bildirdi. TCDD Taşımacılık AŞ'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bağlı kuruluşu TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray'da seferler sorunsuz olarak yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Çöp kamyonundan yeni doğmuş bebek çıktı
20 Şubat 2020 14:21
|Bakan'dan 'Sabaha kadar burdayız' paylaşımı
20 Şubat 2020 13:14
|'Kopyala-yapıştır'ın mucidi hayatını kaybetti
20 Şubat 2020 10:30
|Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü
20 Şubat 2020 10:03
|Halk otobüsü şoförü bayılan iki yolcusunu hastaneye yetiştirdi
20 Şubat 2020 10:02
|Ne buluyorsa okuyor, aile dikkat etmeli!
20 Şubat 2020 08:59
|Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 120'ye çıktı
20 Şubat 2020 06:52
|Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
20 Şubat 2020 06:31
|Peş peşe gelen depremlerin ardından kritik uyarı!
19 Şubat 2020 23:08
|Hayırsever, veresiye defterindeki tüm borçları ödedi
19 Şubat 2020 22:48