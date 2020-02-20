İBB'nin metrobüs durakları arasındaki zam oranı yüzde 79
|20 Şubat 2020 14:45
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İstanbul'da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı. 10 Şubat Pazartesi günü itibariyle uygulamaya konulan yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi. Ulaşım zammı şehrin birçok noktasında öğrenciler ve vatandaşlar tarafından protesto edildi. Öte yandan İBB'nin metrobüs durakları arasında farklı şekilde düzenlediği zam oyunu bir hafta sonra ortaya çıktı. 10 Şubat'ta alınan zam kararı öncesinde metrobüs 1-3 durak arasında sabit fiyat tarifesi 1,95 lira olarak uygulanıyordu. 4-9 durak ise 3 TL olarak uygulanmıştı. Yeni zamla birlikte 1-3 durakta yeni ücret tarifesi sabit yaklaşık 2.60 TL olması gerekirken bu oran yüzde 79 oranında zam yapılarak 3. durakta 3.5 TL'ye yükseltildi. Yapılan gizli zammı ise vatandaş iade makinelerine İstanbulkart'larını okuttuktan sonra öğrendi.
"Her şey güzel olacak dediler vallahi berbat oldu"
Duruma tepki gösteren Neslihan Yaran isimli 55 yaşındaki kadın, canı sıkılmasın diye iade bile almadığını ifade ederek, "Bu nedir ya artık yaşamaktan bıktık. Bu nedir ya. 3 yıldır zam gelmiyordu bu zammı yaptılar. İnan yaşamak istemiyorum şuradan atasım geliyor kendimi. Ben artık hakikaten yoruldum bu yaşımda çalışıyorum niye bunların yüzünden. 2 durak geldim. Almadım geriye çünkü alıp sinirlerimi bozmak istemiyorum. Psikolojim bozuluyor. Her şey güzel olacak dediler vallahi berbat oldu. Daha güzel olmadı biz geriye gittik. Artık minibüse biniyorum. Çok nadir acil durumlarda kullanıyorum" dedi.
Yapılan zamma tepki gösteren bir diğer vatandaş ise, " Yapılan bu zamdan haberimiz olmadı daha iyi bir çalışma gösterebilirdi" diye konuştu.
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