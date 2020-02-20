Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu HDP'li 6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu
|20 Şubat 2020 15:29
|Yazdır
HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu HDP'li 6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.
Aralarında Buldan ve Temelli'nin de bulunduğu TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri şu milletvekillerine ait:
"HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar."
Gelen dosyalar arasında Sezai Temelli'nin 4, Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in 2 dosyası bulunuyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Albayrak açıkladı, İVME'de iki seçenekli döneme geçiliyor
20 Şubat 2020 17:18
|Maarif Vakfı, 19 ülkedeki 213 FETÖ okulunu devraldı
20 Şubat 2020 15:46
|Erdoğan'dan, Almanya'daki saldırı açıklaması
20 Şubat 2020 15:14
|Türkiye'den Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısına tepki
20 Şubat 2020 14:38
|Babacan sinirlenince Abdullah Gül devreye girmiş
20 Şubat 2020 14:11
|AK Partili Çelik'ten Almanya'daki saldırıya ilişkin açıklama
20 Şubat 2020 13:52
|Bakan Selçuk'tan 'tesekkürlerziyahocam' mesajlarına cevap
20 Şubat 2020 13:48
|AK Partili Kurtulmuş'dan 'Osman Kavala' açıklaması
20 Şubat 2020 13:12
|Bakan Albayrak: Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık
20 Şubat 2020 13:12
|İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı lanetliyoruz
20 Şubat 2020 13:03