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FETÖ'nün sözde 'Türkiye imamı' Özcan'ın kızının tutukluluğuna devam

Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt, "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan açılan davada yargılanmaya başladı
 20 Şubat 2020 15:51
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FETÖ'nün sözde 'Türkiye imamı' Özcan'ın kızının tutukluluğuna devam

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt'un yargılanmasına başlandı.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bozkurt ve avukatı katıldı.

Bozkurt, ByLock kullanmadığını, bu programdan haberi olmadığını, ev hanımı ve 5 çocuk sahibi olduğunu belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Bozkurt 3 yaşındayken İstanbul'a taşındıklarını, babasının nerede olduğunu bilmediğini ifade etti.

Mahkeme başkanı, "Haberleşmiyor musunuz?" sorusuna Bozkurt'un "7-8 yıldır hiç görmedim. Görüşmüyorum." yanıtı vermesi üzerine "Kaçmış gitmişse görüşemezsin tabi." karşılığını verdi.

Mahkeme başkanının, Bozkurt'un 2 çocuğunun Özcan'la ByLock'tan konuştuklarını sorması üzerine Bozkurt, "Çocuklarımın babam ile yazıştıklarına dair iddialar var ise de eşimin telefonundan yazışmış olabilir. Eşim 2 hafta öncesine kadar görüşüme geliyordu." dedi.

Bozkurt'a eşinin işiyle ilgili sorular sorması ve yanıt alamaması üzerine başkan, "Hiçbir şey bilmiyorsun. Eşini de bilmiyorsun." dedi. Bozkurt, eşinin devlet okullarında çalışmadığını halkla ilişkiler görevi yaptığını söyledi.

Zehra Bozkurt, babasının örgütün önemli elemanlarından biri olduğuna ve "Başyüceler şurası başkanı" olduğuna dair bilgisi olmadığını savunarak, "Benim pasaportum bile yok. Yurt dışına çıkmadım. Evime gitmek istiyorum. Suçum yok." diye konuştu.

Mahkeme başkanının, sanığın emniyetteki "Sizin FETÖ silahlı terör örgütü dediğiniz ancak benim bu isimle zikretmek istemediğim yapı" ifadesini sorması üzerine Bozkurt, "Ben böyle birşey söylemedim. Herkes 'terör örgütü' diyor. Herkesin bir bildiği vardır. Herkes öyle diyorsa öyledir." yanıtını verdi.

- "Fetullah Gülen'le bir arkadaşlığı vardır"

Bozkurt, "Baban Fetullah Gülen ile görüşmüş mü?" sorusuna ise "Gözümle görmedim. Babamı küçükken görmezdik. 'İşim var' der çıkardı. Fetullah Gülen'le bir arkadaşlığı vardır diye düşünüyorum. Niteliğini bilmiyorum. Babam evde çok konuşan biri değildir. Bu yapı içerisindeki konumunu bilmiyorum." cevabını verdi.

Sanık Bozkurt, kayınpederinin de lise yıllarından Gülen'in talebesi olduğunu ifade etti.

Mahkeme başkanının "Kayınpederin vefat ettiğinde Fetullah Gülen gazeteye ilan vermiş. Eşin de ona yönelik teşekkür ilanı vermiş. Biliyor muydun? Ne zaman vefat etti kayınpederin? diye sorması üzerine Bozkurt, "Vermiş duymuştum. Kayınpederim 7-8 sene önce vefat etti." dedi.

Sanığın, tanık olarak dinlenen kızı B.B, Ekim 2015'te annesinin telefonundaki ByLock'tan Özcan'a "Dedeciğim nasılsınız? Görüşemedik." şeklinde yazdığı yönündeki iddia üzerine "Yazıştığımı hatırlamıyorum. Küçükmüşüm. Dedemin o tarihte ve şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Babam 10 gün önce eve geldi, eşyalarını alıp çıktı. Nerede bilmiyorum." karşılığını verdi.

Sanığın oğlu M.B. ise ByLock'tan Özcan'a "Dedeciğim yeşil ışık yanıyorsunuz, halinizi hatrınızı sorayım dedim" şeklinde yazdığı yönündeki iddiaya, "Babamın telefonundan yazdım. Dedemi 8-10 yıldır görmüyorum. Hal hatır sorayım dedim. Cevap bile yazmadı. Babamın telefonunda böyle bir mesajlaşma programı olduğunu nereden bildiğimi hatırlamıyorum. Babam 10 gün önce çıktı, gitti. 'Cezam kesinleşti' dedi." diye konuştu.

İddia makamı, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Sanığın avukatı da tahliye talebinde bulunarak, "Örgüt üyesi olmak için örgütle organik bağının olması gerekir. Sanığa hep babası ve kayınpederi ile ilgili sorular sorulmuştur. Sanıkla ilgili ByLock'un içerisindeki birkaç cümle dışında başka bir delil yoktur. Esas hakkındaki savunmamızı sunmak için süre istiyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti avukata savunma için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 zanlıdan aralarında iki polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 16'sı gözaltına alınmıştı.

Yakalanan zanlılardan biri olan Zehra Bozkurt'un, örgütün sözde "Başyüceler şurası başkanı Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ın kızı olduğu ortaya çıkmıştı.
Anadolu Ajansı
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