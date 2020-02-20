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FETÖ'nün 'bayan akademisyen' yapılanmasına operasyon

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük merkezli üç ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "bayan akademisyen" yapılanmasına operasyon yapıldı
 20 Şubat 2020 15:59
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FETÖ'nün 'bayan akademisyen' yapılanmasına operasyon

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük merkezli üç ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "bayan akademisyen" yapılanmasına operasyon yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından Karabük, Samsun ve Gaziantep'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüyle mücadele kapsamında yapılan operasyonda örgütün "bayan akademisyen" yapılanmasına mensup aralarında aktif olarak çalışan şahıslarında bulunduğu ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen 6 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan aktif olarak yardımcı doçentlik yapan N.K.K, aktif olarak araştırma görevlisi olan S.S, araştırma görevinden ihraç edilen İ.A, öğretmenlikten ihraç edilen E.E, kapatılan özel okulda öğretmen olan S.T ve R.K emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

6 kişi çıkarıldıkları mahkemece "adli kontrol şartı" ile serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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