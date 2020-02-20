Van kedileri, 2020'nin ilk yavrularını dünyaya getirdi
|20 Şubat 2020 16:14
|Yazdır
Merkezde koruma altında tutulan bir Van kendisi, ocak ayında 4 yavru dünyaya getirdi.
Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van Kedi Villası'nda özenle baktıkları gebe kedilerinin doğum yapmaya başladığını söyledi.
2020'nin ilk kedi yavrularını almaya başladıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:
"Kuruma altında bir hayvandan ne kadar çok yavru alırsak o kadar mutlu oluyoruz. Merkezimizde bir kedi doğum yaptı ve 4 yavru doğurdu. 2020'nin doğumları erken başladı diyebiliriz. Ekim ayına kadar doğumlar devam edecek. Bu yılın bizim için verimli bir yıl olacağını umut ediyoruz. Buradaki kedilerimizin zamanında tüm aşılarını yapıyoruz. Ortam sıcaklığını gereken düzeyde tutuyoruz. Doğal ortamda yaşayan kedilerin normal doğumları mart ayında gerçekleşirken merkezimizde şartlar uygun olduğu için, kediler daha erken doğum yapıyor."
Van'ın marka değerleri arasında ilk sırada yer alan bu özel kediler, cana yakınlıkları, beyaz ipeksi tüyleri, "aslan yürüyüşleri ve iki gözü birbirinden farklı renkte oluşlarıyla biliniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Eksi 46 derecede domates yetiştiriliyor
20 Şubat 2020 16:17
|İzmir'in yeni feribotuna Fethi Sekin'in adı veriliyor
20 Şubat 2020 15:12
|TCDD: Marmaray seferlerinde sorun yok
20 Şubat 2020 14:40
|Çöp kamyonundan yeni doğmuş bebek çıktı
20 Şubat 2020 14:21
|Bakan'dan 'Sabaha kadar burdayız' paylaşımı
20 Şubat 2020 13:14
|'Kopyala-yapıştır'ın mucidi hayatını kaybetti
20 Şubat 2020 10:30
|Hakkari-Çukurca kara yoluna çığ düştü
20 Şubat 2020 10:03
|Halk otobüsü şoförü bayılan iki yolcusunu hastaneye yetiştirdi
20 Şubat 2020 10:02
|Ne buluyorsa okuyor, aile dikkat etmeli!
20 Şubat 2020 08:59
|Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 120'ye çıktı
20 Şubat 2020 06:52