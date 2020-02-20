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Eksi 46 derecede domates yetiştiriliyor

Van'da eksi 46 dereceye rağmen jeotermal serada salkım domates yetiştiriliyor
 20 Şubat 2020 16:17
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Eksi 46 derecede domates yetiştiriliyor

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Van'ın Çaldıran ilçesinde, jeotermal su kaynaklarıyla ısıtılan serada yetiştirilen sebzeler, çevre il ve ilçelerde tüketiliyor.

Van'ın Ayrancılar bölgesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle 2014 yılında 34 bin metre kare alana kurulan jeotermal serada, dondurucu soğuğa rağmen salkım domates, biber, patlıcan ve salatalık üretiliyor.

Bölgede farklı noktalarda sondajla çıkarılan sıcak suyun borularla ulaştırılmasıyla ısıtılan serada dört mevsim üretim yapılıyor. 50 kişinin çalıştığı sera, aynı zamanda ilçede istihdama da katkı sağlıyor.

Serada çalışan Zeynep Ügüs, yaptığı açıklamada, serada 4 yıldır görev yaptığını belirterek, "Aileme destek verebilmek, katkı sağlamak için, kardeşlerime yardımcı olmak için burada çalışıyorum. Sera sayesinde iyi bir çiftçi olmayı da öğrendik" dedi.

Rozin Taşkıran da 9 aydır çalıştığı serada meslek sahibi olduklarını ifade ederek, "Çok şey öğrendik, gerçekten eğitim aldık. Bitkinin dolaması, büyümesi ve gelişmesi olsun, domatesin kızarması olsun, hasat yapılması, yani her şeyi öğrendik. Buralarda iş bulmak zor, bu tür işletmelerin artmasını istiyoruz" diye konuştu.

"EKSİ 46'YI AVANTAJA ÇEVİRDİK"

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Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, yaptığı açıklamada, seranın kuruluş aşamasında yer aldığını söyledi.

"6 yıl önce burada istihdama yönelik, insanlarımıza iş imkanı sağlayabilmek için 9 arkadaşımla çalışmalara başladık." diyen Ensari, şunları kaydetti:

"Burası eksi 46'ları gören bir yer. Biz bu bu durumu nasıl avantaja çevirebiliriz, diye düşündük. Bunu da sera ile başardık. Eksi 46'yı avantaja çevirdik. Valimizle milletvekillerimizle toplantı yaptık, organize sera alanı kurmayı planlıyoruz. 1500 dönümde 1500 kişiye istihdam sağlamayı düşünüyoruz."
Anadolu Ajansı
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