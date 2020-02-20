Sözleşmeli sağlık personeli alım düzenlemesine kısmi Y.D. kararı

10.05.2019 tarih ve 6468 sayılı Bakanlık Olur'u ile "Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları" yayınlanmış ve KPPS sınavı ile atamaya hak kazananlarının değil de sözlü sınav ile kamu görevine atanmasının yolu açılmıştı.

"Sözlü Sınav Usul ve Esaslarının", objektif kriterler belirlemekten uzak, hukuk devleti ve eşitlik ilkelerini ihlal edici, bu nedenle de hukuka ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Genel Sağlık-İş tarafından yürütmeyi durdurma talebi ile Danıstay' dava açılmıştı.

İdare bünyesinde görev yapacak olan laboratuvar teknisyeni, fizyoterapist, hizmetli vb. kadrolarına ataması yapılacak olan sağlık çalışanları bakımından, atamaya esas kriterin KPSS olması bir bakıma yerinde bir düzenleme iken ayrıca bir sözlü sınava gerek olmadığı açıktır. Nitekim sözlü sınav usul ve esaslarının 9. maddesinin 3. fıkrasında, adayların, sözlü sınavda, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti ile mesleki bilgileri yönüyle değerlendirileceği düzenlenmiştir. İdarenin, sağlık çalışanı olarak atamasını yapacağı kişileri adeta bir "özel yetenek" sınavına tabi tutmasının kabulü mümkün değildir. Nitekim sözlü sınav ile ifa edilecek kamu görevi arasında hiçbir bağlantı bulunmadığı, burada niyetin de kamu görevine girecek kişileri sözlü sınav ile ayırmaya çalıştığı görülmektedir. Kamu gücünü elinde bulunduran idarenin kendine yakın kişileri kamu görevine atamak için "kanunun ardına dolanmak" olarak tanımlanan işleme dur diyebilmek için Genel Sağlık-İş tarafından Danıştay nezdinde dava açılmıştı.

Genel Sağlık-İş'in yürütmeyi durdurma talebini görüşen Danıştay Onikinci Dairesi verdiği kararda şu gerekçelere yer vererek talebimizi kısmen kabul etmiştir:

"...düzenlemenin 7. maddesinde belirtilen "....KPSS taban puanı ve türü..." ibaresiyle, sözlü sınava çağrılacak adayların, hangi puan türünden en az kaç puan aldıkları taktirde sözlü sınava katılabilecekleri hususunda bir belirleme yapılmayarak, bu hususun Merkez Sınav Komisyonuna bırakıldığı, dolayısıyla Kanun Hükmünde Kararname'nin verdiği yetki sınırının aşıldığı, öte yandan belirtilen düzenleme bu haliyle her sınav için farklı uygulamalara sebebiyet verebilecek nitelikte bulunduğundan düzenleyici işlemlerin objektifliği kuralına da aykırılık oluşturduğu; yine düzenlemenin 9. maddesinin 3. fıkrasında adayların hangi hususlarda değerlendirileceği düzenlendikten sonra 4. fıkrada bu değerlendirme yapılırken belirtilen hususlarda adayın hangi ağırlık ve oranla değerlendirileceği yolunda bir düzenlemeye yer verilmediği, bu yönüyle dördüncü fıkranın eksik düzenlendiği sonucuna ulaşılmıştır..." gerekçeleriyle düzenlemenin yürütmesini kısmen durdurmuştur.

Bu karara karşı Genel Sağlık-İş tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itirazın yapıldığını belirten Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, "Sözlü sınav komedisinin tamamının bir an önce yürütmesinin durdurulması ve iptal edilerek atanmaya hak kazanmış kişilerin haklarının korunması istiyoruz ve bunun mücadelesini yapıyoruz, yapacağız. Danıştay Onikinci Dairesi'nin bu kararı sözlü sınava tabi olarak yapılan atamaların keyfiyet içerdiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle bu usul ve esaslara tabi olarak sözlü sınav nedeniyle hak kaybına uğrayanlar Danıştay'ın bu kararı gereğince yargı yoluna başvurabilirler. " diye konuştu.

Memurlar.net'in notu: Sözkonusu danıştay kararı, sözlü sınavla sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılmasına yöneliktir. Ancak, Sağlık Bakanlığı her ne kadar bu konuda bir "Esas" yürürlüğe koymuş olsa da, uygulamada sözlü sınav yapmamaktadır. Bu nedenle, Danıştay'ın bu kararı, hali hazırda devam eden sözleşmeli sağlık personeli alımını etkilemeyecektir.