MEB'den okullara 'zorbaca içeriğe sahip oyunlara' karşı uyarı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), illere gönderilen "zorbaca içeriğe sahip oyunlara" ilişkin uyarı yazısında, oyun tarzındaki zorbalık olaylarının tekil birer eylemden ziyade "akran zorbalıgı" sorununun tezahurü olduğu vurgulandı.

Yazıda, ögrencilerin fiziksel, bilissel ve psikososyal alanlarda bir butun olarak gelisimlerini destekleme ve egitimlerini guvenli okul ikliminde saglamanın Bakanlıgın oncelikli gorevleri arasında bulunduğu belirtildi.

Son donemde dunyanın pek cok ulkesinde, ogrenciler arasında bazı fiziksel ve duygusal zorbalık davranıslarının ortaya cıktıgının goruldüğü vurgulanan yazıda, çesitli ulkelerden videolar cekilerek sosyal medya kanalları ile "viral" sekilde yayıldığı vurgulandı.

Cocuk ve genclerin saka veya espri gibi gordukleri bu fiziksel mudahalelerin sosyal medya terminolojisinde "challenge" olarak adlandırıldığına işaret edilen yazıda, bunların ciddi bedensel, ruhsal zararlar verme potansiyeli olan kaba, incitici davranıslar olduğuna dikkati çekildi.

Okullara gönderilen uyarı yazısında, şunlar kaydedildi:

"Populer olan ve ulkemizde de sosyal medya paylasımları ile yayılmaya baslayan 'Tripping Jump Challenge-Hadi Gel Zıplayalım Meydan Okuması' isimli bir zorbalık eyleminde saka adı altında bir grup ogrencinin baska bir ogrenciye zarar verme ihtimali soz konusudur. Videolarda yer alan bu zorbalıkta, ogrencilerin yaralanma hatta olme riski ile karsı karsıya kaldıgı gorulmektedir. Videoların sosyal medyada paylasılmasıyla birlikte yayılma hızı da artmaktadır.

Genclerimiz, interneti aktif sekilde kullandığından dolayı bu gibi olaylarda risk altında bulunmaktadır. Bahsi gecen saka ya da oyun tarzındaki zorbalık olayları tekil birer eylemden ziyade 'akran zorbalıgı' sorununun tezahurlerinden biri olarak ele alınmalıdır. Onleme calısmaları da akran zorbalıgı ust baslıgı altında ele alınarak tum okul guvenligi ve siddetten arındırılmıs okul kavramı cercevesinde yapılandırılmalıdır. "

Uyarı yazısında, ogrencilerin okul icinde ve sosyal medyada birbirlerine zarar verme potansiyeli olan bu gibi davranıslarda bulunma riskine karsı dikkatli bir sekilde takip edilmeleri, bu konuda ogretmen, ogrenci ve velilere gerekli bilgilendirilmenin yapılması istendi.

- "Oyunlar konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda sosyal medya üzerinden yayılan oyunlara ilişkin uyarılarda bulundu.

Eğitimi sadece öğretmenin, anne ve babaların sorunu olarak görmediklerine işaret eden Selçuk, bunun için bir toplumsal okuma, ekosistemin gerekliliğine işaret etti.

Selçuk, internetten yayılan "hadi zıplayalım" şeklindeki meydan okumanın İngilizce'den çevrildiğini ve yayıldığını, bu oyunun bir örnek olduğunu belirterek, yarın başka bir zorbalığın meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Bakan Selçuk, "Zorbalık içeren oyunlar konusunda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

Konunun anne babalar ve öğretmenlerin odağında olması gerektiğinin altını çizen Selçuk, il müdürlerinin de konuya ilişkin uyarıldığını gereken her türlü tedbirin hızla alındığını aktardı.

Okul müdürlerine dönük çalışmalar yürütüldüğünü, zorbalıkla ilgili psikolojik danışma içeriklerinin hazırlandığını dile getiren Selçuk, öğretmenlerin uluslararası eğitim aldıklarına vurgu yaptı.

Bu tür eğitimlerin sayısını artıracağı bilgisini veren Ziya Selçuk, "Bununla ilgili videolar hazırladık. Eğitimleri yaygınlaştıracağız. Çocukları sosyal medyanın veya uluslararası dijital kapitalist içeriklerin zorbalığına bırakmayacağız, hepimiz onlara sahip çıkacağız." diye konuştu.