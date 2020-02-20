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İstanbul'un en çok elektrik tüketen ilçesi

İstanbul Avrupa Yakası'nda geçen yıl ilçe bazında en yüksek elektrik tüketimi Esenyurt'ta, en düşük tüketim ise Çatalca'da gerçekleşti
 20 Şubat 2020 17:03
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İstanbul'un en çok elektrik tüketen ilçesi

İstanbul Avrupa Yakası'nda geçen yıl 27 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi. Bu miktar Türkiye'nin 2019'daki toplam elektrik tüketiminin yüzde 9'una karşılık geldi.

İstanbul Avrupa Yakası'na elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) "Yılın En'leri" raporu, basın toplantısında açıklandı.

Rapora göre, 2019'da Avrupa Yakası'nda en yüksek tüketim 2 milyar 512 milyon 26 bin kilovatsaatle ocak ayında, en düşük tüketim ise 2 milyar 105 milyon 366 bin kilovatsaatle haziranda kayıtlara geçti.

Geçen yıl ilçe bazlı tüketimde 2 milyar 470 milyon 852 bin kilovatsaatle Esenyurt başı çekti. Esenyurt'u 1 milyar 491 milyon 762 bin kilovatsaatle Şişli ve 1 milyar 428 milyon 496 bin kilovatsaatle Bağcılar takip etti.

En düşük tüketim ise 307 milyon 528 bin kilovatsaatle Çatalca'da görüldü.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 2019'da 27 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi. Bu miktar Türkiye'nin geçen yılki toplam elektrik tüketiminin yüzde 9'una karşılık geldi.

- Abone sayısı 5,1 milyona ulaştı

BEDAŞ'ın abone sayısı 2019'da 5 milyon 134 bine ulaşırken, Esenyurt 478 bin 965 aboneyle ilk sırada yer aldı.

Abone sayısı bakımından Büyükçekmece 388 bin 123 aboneyle ikinci, Bağcılar 317 bin 399 aboneyle üçüncü ilçe oldu.

En düşük abone sayısı bulunan ilçe ise 50 bin 524 ile Çatalca oldu.

- 2020'de 559,2 milyon lira yatırım

Geçen yıl bölgede 769 milyon 152 bin 763 lira yatırım yapılırken, bu miktar BEDAŞ'ın özelleştirildiği 2013'ten beri yıllık bazda yapılan en yüksek yatırım oldu.

Söz konusu yatırımlar sonucunda, İstanbul Avrupa Yakası'ndaki toplam arıza sayısı 2013'e oranla yüzde 61 azalarak 38 bin 160'a geriledi. Bu dönemde arıza süreleri ise yüzde 74 kısaldı.

Bu yıl için ise 559 milyon 169 bin 582 lira yatırım planlandı.

- Arıza oluşmadan erken alarm sistemi devreye giriyor

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, toplantıda yaptığı konuşmada, arıza sayı ve sürelerindeki düşüşte teknolojiye yapılan yatırımların etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Dağıtım şirketlerinin artık birer teknoloji şirketi olma yolunda ilerlediklerini belirten Yiğit, "Teknolojiye yaptığımız yatırımlar arızalara müdahale hızımızı ve çözüm sürecini çok hızlandırdı. Artık sistemden gelen sinyalleri değerlendiren cihazlarımız sayesinde arıza oluşmadan erken alarm sistemi devreye giriyor ve ekiplerimiz kesinti yaşanmadan sistemin bakım ve onarımını yapıyor." diye konuştu.

Yiğit, Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi (SCADA) sistemi sayesinde arızalara uzaktan müdahale edilebildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kesinti olan bölgeye 3 dakikadan daha az bir sürede yeniden elektrik verebiliyoruz. 2019 sonu itibarıyla sisteme dahil edilen 130 istasyon ile SCADA'ya dahil olan toplam trafo merkezi sayımız da 655'e yükseldi. 2020 sonu itibarıyla da SCADA'ya dahil trafo sayımızı 760'a çıkarmayı hedefliyoruz."
Anadolu Ajansı
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