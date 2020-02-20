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Bakan Albayrak açıkladı, İVME'de iki seçenekli döneme geçiliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME finansman paketinde artık TLREF endeksli ve sabit faizli olmak üzere iki seçenekli döneme geçileceğini duyurdu
 20 Şubat 2020 17:18
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Bakan Albayrak açıkladı, İVME'de iki seçenekli döneme geçiliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME finansman paketinde artık TLREF endeksli ve sabit faizli olmak üzere iki seçenekli döneme geçileceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada yaptığı açıklamada İVME finansman paketinde artık TLREF endeksli ve sabit faizli olmak üzere iki seçenekli döneme geçileceğini duyurdu.

Albayrak şunları kaydetti:

"İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz. Faiz oranı 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10'dan yüzde 9'a indi. Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz. Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın."
İhlas Haber Ajansı
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