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Türkiye'nin Otomobili'ni çizen otizmli Mesut, Volkswagen'de çalışmayı reddetti

Kendi tasarımlarıyla dünyaca ünlü tasarımcıların beğenisi kazanan 16 yaşındaki Mehmet Mesut Uygun'un çizdiği araç, TOGG'un resmi Twitter sayfasında paylaşıldı.
 20 Şubat 2020 17:16
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Türkiye'nin Otomobili'ni çizen otizmli Mesut, Volkswagen'de çalışmayı reddetti

Babası, "Volkswagen firmasını gezdikten sonra bizi gezdiren arkadaş Mesut'a 'Büyüyünce bizim bu fabrikada çalışmak ister misin?' diye sordu. Mesut kimsenin beklemediği bir cevap vererek 'Biz ileride Türkiye'nin otomobili fabrikasını kuracağız. Yerli otomobilimizi yapacağız. Sen gel bizimle çalış' dedi." açıklamasında bulundu.

Kendi otomobil tasarımlarıyla dünyaca ünlü tasarımcıların beğenisi kazanan 16 yaşındaki Mehmet Mesut Uygun'un çizdiği TOGG'un SUV modeli, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun resmi Twitter sayfasında paylaşıldı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Mehmet Mesut Uygun'un babası, "Volkswagen firmasını gezdikten sonra bizi gezdiren arkadaş Mesut'a 'Büyüyünce bizim bu fabrikada çalışmak ister misin?' diye sordu. Mesut kimsenin beklemediği bir cevap vererek 'Biz ileride Türkiye'nin otomobili fabrikasını kuracağız. Yerli otomobilimizi yapacağız. Sen gel bizimle çalış' dedi." açıklamasında bulundu.

ÜNLÜ OTOMOBİL TASARIMCILARINDAN TAM NOT ALDI

Oğlunun yaptığı çizimler ile dünyaca ünlü otomobil tasarımcılarından tam not aldığını söyleyen Uygun, "Mesut, meşhur markaların otomobil tasarımcılarından mektuplar, kitaplar, imzalar aldı. Hatta birkaç tanesini ziyaret ettik. 'Biz de işte böyle başlamıştık. Çizimlerini şöyle yap, böyle yap' diye Mesut'a yardımcı olmaya çalışıyorlar.Otomobil tasarımının merkezi İtalya'da Torino'ya gittik, Milano'ya gittik, Almanya'da Frankfurt'a gittik, Volkswagen'e ziyaret ettik. Böylece Mesut hem dünyaya açılıyor, kendi kabuğunu yırtıyor." diyerek Mesut'un bir anısını anlattı:

Biz ileride Türkiye'nin otomobili fabrikasını kuracağız

"Volkswagen firmasını gezdikten sonra bizi gezdiren arkadaş Mesut'a 'Büyüyünce bizim bu fabrikada çalışmak ister misin?' diye sordu. Mesut kimsenin beklemediği bir cevap verdi: Biz ileride Türkiye'nin otomobili fabrikasını kuracağız. Yerli otomobilimizi yapacağız. Sen gel bizimle çalış."

"BU TÜR ÖZEL ÇOCUKLARI EVLERİNDE TUTMASINLAR"

Son olarak Türkiye'nin Otomobili'ni çizen Mesut'un tasarımı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun resmi Twitter sayfasında paylaşıldı. TOGG ile temas halinde olduklarını sözlerine ekleyen Uygun, şunları kaydetti:

"Firmalarda bu tür çocuklara ayrılan bir kontenjan var. O kontenjandan Mesut'un yapısına uygun bir iş olursa biz Mesut'un kendini geliştirmesi için çalıştırmayı düşünüyoruz uygun görürlerse. Bu tür özel çocukları olan aileler, çocukları evlerinde tutmasınlar. Dışarı çıkarsınlar, hiç kimseden korkmasınlar. Çünkü evlerinde durmaları bu çocuklara daha çok zarar veriyor."

"OTOMOBİL TASARIMCISI OLMAK İSTİYORU"

Volkswagen, Tofaş, Mercedes, Ferrari modelleri çizdiğini söyleyen Mehmet Mesut Uygun, "Aklıma araçlar geliyor. Onları çiziyorum. Sadece araç değil başka şeyleri de çiziyorum. Ama daha çok araba çiziyorum. Arada bir insan resmi de çiziyorum. Uçak resmi çiziyorum, motosiklet çiziyorum ama en kolayı bana araba olduğu için daha çok araba resmi çiziyorum. Ben hep 'Otomobil tasarımcısı olmak istiyorum' derim. Bakalım ileride Allah ne nasip ederse onu yapmak istiyorum. Başka bir görevde değiliz yani biz. Biz Allah'ın yolundayız. En büyük tasarımcı yüce Allah'tır." şeklinde konuştu.
Yeni Şafak
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