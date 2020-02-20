Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|20 Şubat 2020 17:25
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0770
|6,0780
|6,0960
|6,0970
|Avro
|6,5580
|6,5590
|6,5900
|6,5910
|Sterlin
|7,8660
|7,9060
|7,8280
|7,8680
|İsviçre Frangı
|6,1630
|6,1940
|6,1920
|6,2230
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0550
|6,1050
|6,0750
|6,1250
|Avro
|6,5350
|6,5950
|6,5650
|6,6250
|Sterlin
|7,8200
|7,9610
|7,7860
|7,9210
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