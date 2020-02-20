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Polis memuruna 'Kavgalı doğum günü' sürprizi

Afyonkarahisar'da hafta sonu oynanan 2.nci Lig maçında AFJET Afyonspor taraftarları, statta görevli polis memuru Engin Çakın'a ilginç bir sürpriz hazırladı.
 20 Şubat 2020 17:29
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Polis memuruna 'Kavgalı doğum günü' sürprizi

Kendi aralarında kavga ediyormuş gibi yapan taraftarlar olaya müdahale eden polis memurunu aralarına alıp, "İyi ki doğdun" tezahüratları arasında doğum günü sürprizi yaptı.

Maçın devre arasında maraton tribününde bulunan bir grup taraftar birbiriyle sözde kavga etmeye başladı.

Olaya en yakın spor şube polisleri, maraton tribününe yönlendirilirken, ilk gidenlerden biri de Engin Çakın oldu. Engin Çakın, olaya müdahale etmeye ve kavga edenleri ayırmaya çalışırken, bu sırada kavga birden durdu.

Engin Çakın'ın etrafında toplanan taraftarlar, "İyi ki doğdun" tezahüratları yapmaya başladı.

Taraftarlar Engin Çakın için hazırladıkları ve üzerine mum yaktıkları pastayı da çıkarıp, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Taraftarların kavga etmediğini ve olayın kendisine doğum günü sürprizi olduğunu anlayan Engin Çakın, şaşkınlık yaşadı. Engin Çakın daha sonra mumları üfledi ve taraftarlara teşekkür etti
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