Polisten kaçmanın bedelini ağır ödediler

OKUL ADI DEĞİŞEN ÖĞRETMENE ARTIRIMLI HİZMET PUANI VERİLİR Mİ? Öğretmenlerimizin görev yaptıkları okulların adının değiştirilmesi, başka bir okulla birleştirilmesi veya dönüştürülmesi sonucunda okulun kurum kodu değişmektedir. MEBBİS'te okulun önceki adı ve sonraki adı olarak iki farklı okul kayıtlı olmakta ve öğretmen okulun adının değiştiği tarihten sonra yeni okul atanmış gözükmekte olduğundan sistem öğretmenin yer değiştirerek yeni bir okula atanmış olduğunu kabul etmektedir. Peki bu öğretmene artırımlı hizmet puanı verilir mi?