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Bakanlık, uçak kazası raporunu yalanladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bazı basın kuruluşlarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kaza yapan uçağın kara kutularının yurt dışında incelendiği ve kaza raporunun yayınladığı ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı
 20 Şubat 2020 17:55
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Bakanlık, uçak kazası raporunu yalanladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bazı basın kuruluşlarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kaza yapan uçağın kara kutularının yurt dışında incelendiği ve kaza raporunun yayınladığı ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın kuruluşlarında 5 Şubat 2020 tarihinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğrayan Pegasus Havayolları'na ait uçağın kara kutularının yurt dışında incelendiği ve kaza raporunun yayınlandığı ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Adli yargı kararları ve kaza araştırma ve inceleme raporları ortaya çıkmadan doğru olmayan bilgilerle kamuoyunu yanıltmak, hem kazanın sebeplerine sağlıklı bir şekilde ulaşılmasına engel teşkil eder hem de kazada taraf olan kurum, kuruluş ve şirketlere, yaralanan veya hayatını kaybeden insanların yakınlarına haksızlık yapılmış olur" ifadelerine yer verildi.

Kazanın yaşandığı ilk andan itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başta olmak üzere ilgili tüm birimler tarafından titizlikle takip edildiği ve gerekli açıklamaların yapıldığı belirtilen açıklamada, kaza ile ilgili ön rapor ve daha sonra nihai rapor ortaya çıktığında da bakanlık tarafından kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi. Kazanın yaşandığı andan itibaren yapılan çalışmalara ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"Söz konusu kaza sonrasında kurtarma faaliyetlerini müteakiben öncelikle enkaz yerinde gerekli ön incelemeler yapılmış ve uçağa ait kara kutuların temini sağlanmıştır. 12 Şubat 2020 tarihinde NTSB, FAA ve Boeing uzmanlarından oluşan bir heyet ile beş personelimiz kara kutuları incelemek üzere Almanya Kaza İnceleme Ünitesine intikal etmiş ve sadece kara kutularla ilgili incelemeler 15 Şubat 2020 tarihinde sonuçlanmıştır. Gerek CVR, gerekse FDR çözümleri sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen analiz ve değerlendirme çalışmaları halen devam etmektedir."

Hazırlanacak olan kaza inceleme raporunda değerlendirilmek üzere ise kaza ile ilgili olarak pilotlar ve diğer ilgili personelin ifadesinin alınmasına ve yorumlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden uçuş ve iniş esnasındaki yağmur, yıldırım ve rüzgar dahil tüm detaylı hava şartlarına ilişkin bilgilerin toplandığı, havaalanının fiziki durumu ile ilgili pistin fiziki şartları ve bakım onarımı ile ilgili belgelerin toplanmakta ve değerlendirilmekte olduğu, hava trafik kontrolörlerinin uçak ile yaptığı görüşmelerin dökümünün temin edilerek incelenip, değerlendirmesine başlandığı, hava aracı tasarımcı ve imalatçı devleti sıfatıyla Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ulaşım Emniyet Kurulu (NTSB) tarafından akredite temsilci atamasının yapıldığı ve kurulan Kaza Araştırma İnceleme Grubu ile birlikte çalışmaya başlandığı, gerek imalat, gerekse bakım açısından uçağa ait teknik özelliklerin temini ve değerlendirilme çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, oluşturulan söz konusu grubun benzer kazaların önlenmesine yönelik tavsiyelerin de yer alacağı kaza inceleme raporuna yönelik çalışmalarına devam ettiği, ön raporu bir ay içinde hazırlayacağı ve sonrasında nihai raporu tamamlayacağı aktarıldı.
İhlas Haber Ajansı
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