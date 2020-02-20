Üniversite, ilandaki KPSS p3 puanı hatasını düzeltti!
|20 Şubat 2020 18:09
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18 Şubat 2020 tarihli haberimizde; Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından 11 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel ilanına başvuracak adaylarda KPSS puanı olarak "2018 veya 2019 KPSS Lisans Sınavından 70 ve üzeri P3 puanı almış olmak" şartı arandığını, ancak, ilan metninde sadece 2018 KPSS puanı şartının yer almasının gerektiği, 2019 KPSS puanının sadece KPSS-A grubu, POMEM ve öğretmenlik atamalarında kullanıldığını gündeme taşımıştık.
Bunun üzerine, Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme ilanı ile Büro Personeli alımına başvuracak adayların KPSS P3 puanının 2018 KPSS Lisans sınavı olarak belirlendiği görülmüştür.
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