1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,98 değer kaybıyla 115.642,04 puandan tamamladı
 20 Şubat 2020 18:18
Yazdır
Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,98 değer kaybıyla 115.642,04 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.554,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,22, holding endeksi yüzde 3,86 azaldı. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen ise yüzde 18,45 ile spor oldu.

Analistler, Suriye'deki gelişmelere ilişkin tedirginliklerle pay piyasalarında satış baskısının arttığını, banka hisseleri öncülüğünde bu düşüşün ivme kazandığını belirtti.

Yarın yurt içinde Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye için yapması beklenen değerlendirmenin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamalar ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 112.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın, 318 lirayı aştı
20 Şubat 2020 19:47		 Çeyrek altın'dan yeni rekor
20 Şubat 2020 17:34
Gün sonu döviz fiyatları
20 Şubat 2020 17:25		 Merkez Bankası rezervleri arttı
20 Şubat 2020 14:49
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
20 Şubat 2020 13:14		 Gün ortası döviz fiyatları
20 Şubat 2020 12:03
Gram altın 315 lira seviyelerinde
20 Şubat 2020 11:31		 Altın fiyatları yükseldi, alamayanlar kiralamaya yöneldi
20 Şubat 2020 10:10
Borsa, güne yatay başladı
20 Şubat 2020 10:01		 Faiz kararı sonrası doların yükselişi devam ediyor
20 Şubat 2020 09:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:51 - 3 avukat ve 2 eski devlet memuru hakkında dava açıldı19:47 - Gram altın, 318 lirayı aştı19:47 - Hayırseverler bakkalın 'veresiye defterini' satın aldı19:43 - Köy okulunun maskotu olan 'Fındık', hastalandı19:39 - İstanbul'da market ürünlerinde denetim19:35 - Doçent Ulutabanca: 'Çelme takma' oyunu ölüm nedeni19:31 - Leyla Aydemir cinayetinde gizli tanıktan şok iddialar!19:27 - Ambulans şoförüne bıçak çeken hasta yakını, tutuklandı19:23 - Çay üretilen Rize, en çok çay ithal edilen il çıktı19:19 - MEB'den okullara 'zorba oyun' uyarısı
19:15 - Yemekten zehirlenen 58 öğrenci hastanelik oldu19:11 - Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması19:07 - Adana'da iki kız arkadaştan haber alınamıyor19:04 - Kılıçdaroğlu, İdlib şehitlerine Allah'tan rahmet diledi19:01 - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Seçmen sandıkta konuşur18:54 - Siber saldırılara karşı yeni yol haritası18:53 - Cumhurbaşkanı'ndan vekillere uyarı: Tek çocukta kalıyorsunuz!18:49 - 20 yıl ceza aldığını duyan sanık, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve Motorin fiyatlarına sessiz sedasız zam
20 bin ek öğretmen ataması yapılacak
2 ay boyunca yatacak gönüllüler aranıyor... 100 bin TL ödenecek
Ne buluyorsa okuyor, aile dikkat etmeli!
Virüs yüzünden Dünya devi iki firma Türkiye'ye geliyor
Bakan Selçuk'dan 'Filozof Atakan' açıklaması
Koronavirüs bilgisini paylaşan personele soruşturma
Samsun Savcısı'nın Davutoğlu paylaşımı tepki topladı
Erdoğan'dan vekillerin 'Genel Müdür' şikayetine tepki
AA: İdlip operasyonu başladı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çekim yasası 1
osman kavala 1
Milli Eğitim Sistemimiz 2
zaaf 2
sokakta yaşamak zorunda kalan hasan 2
askıya almak 2
ben bu yaz nerdeydim 4
çiftlik caddesi 1
the bletchley circle 1
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 7
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam