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Gölet sızıntısı nedeniyle 2 köy boşaltıldı, 4 köyde okullar tatil edildi

Uşak'ta gölet sızıntısı nedeniyle 2 köy boşaltıldı, 4 köyde okullar tatil edildi
 20 Şubat 2020 18:24
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Gölet sızıntısı nedeniyle 2 köy boşaltıldı, 4 köyde okullar tatil edildi

Uşak'ta bulunan Bahadır Göleti'ndeki sızıntı nedeniyle 2 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Valilik ise gölette su boşaltma işleminin yapıldığını duyurken 4 köyde de okullar tatil edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Göleti'ndeki su sızıntısı nedeniyle 2 köyün tedbiren boşaltıldığı bildirildi.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde göletin gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafında su çıkışı gözlemlendiği, göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince anında güvenlik önlemi alındığı belirtildi.

DSİ 2. Bölge yetkilileri ile yapılan değerlendirmede, yağışın da artması ve yarın da devam edeceği öngörüldüğünden, dere yatağı güzergahında bulunan 584 nüfuslu Bahadır ve 778 nüfuslu Hatipler köylerimizin tedbiren tahliyesine karar verilmiş olup, vatandaşlarımızın Banaz ilçe merkezindeki otel, pansiyon, yurt ve diğer kamu binalarında barındırılmaları planlanmıştır"

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise olaya ilişkin gerekli güvenlik önlemlerinin ve tedbirlerin alındığı belirtildi.

4 KÖYDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Barajın çatlaklardan dolayı patlaması ihtimaline karşı ise Bahadır, Hatıplar, Güllüçam ve Banaz köylerinde okullar tatil edildi. Dere yatağına yakın olan evlerin ise tedbirli olmaları için köylerde bulunan camilerden anonslar yapıldı. Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise Bahadır Barajı'nın olduğu bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.
DHA
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