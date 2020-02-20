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İstifa eden İYİ Partili vekil, Soroscu ismi açıkladı

Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok: İYİ Parti'den istifa etme gerekçemde Sorosçu Hasan Seymen'in ismini beyan etmememin, yol arkadaşlarımı üzdüğünü fark ettim. Bu nedenle töhmet altında kalan tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum
 20 Şubat 2020 18:42
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İstifa eden İYİ Partili vekil, Soroscu ismi açıkladı

Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "İYİ Parti'den istifa etme gerekçemde Sorosçu Hasan Seymen'in ismini beyan etmememin, yol arkadaşlarımı üzdüğünü fark ettim. Bu nedenle töhmet altında kalan tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum." dedi.

Ok, İYİ Parti'den istifa etmesine götüren sürece ilişkin Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in, çözüm sürecinde "denge denetleme ağı" denen sivil toplum örgütünde görev aldığını, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'ni asimilasyonla suçladığı görüntülerinin ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptığı toplantının fotoğraflarının ulusal basında yer aldığını söyledi.

Bu fikirleri savunan bir kişinin İYİ Parti'de yer almasına, parti tabanı ve teşkilatların çok sert tepki gösterdiğini ifade eden Ok, şöyle konuştu:

"Tepkilere rağmen bu kişinin görevden alınmasında bir ay boyunca tereddüt edilmesi, şahsımda izahı mümkün olmayan en derin kırılma noktası olmuştur. Bu olayın akabinde Genel Başkanımız ile yaptığım görüşmede, bu kişinin görevden alınmasında yaşanan tereddütün, bende güven sorunu oluşturduğunu söyledim. Partinin yerelde ve genelde hiçbir faaliyetine katılmayacağımı, geri planda kalarak ilk genel seçimde aktif siyaseti bırakacağımı da arz ettim. Kendileri kararlı bir şekilde devam etmemi istedi. Gelinen süreçte parti içinde savunduğum fikirler, uç fikir olarak tarif edilmeye başlanmıştır. 6 ay süren gelişmeler sonucunda partide istenmeyen adam ilan edildiğimi anladım."

- CHP tabanından özür

Ok, yaşananlar karşısında sürecin uzamasının hem partiyi hem de kendisini yıpratacağı düşüncesiyle istifa kararını aldığını, daha önce yaptığı açıklamada, bazı yerlerin flu kaldığını, bu durumun yol arkadaşlarını incittiğini düşündüğünü vurguladı.

İsmail Ok, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'den istifa etme gerekçemde Sorosçu Hasan Seymen'in ismini beyan etmememin yol arkadaşlarımı üzdüğünü fark ettim. Bu nedenle töhmet altında kalan tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum. Ayrıca CHP'nin kıymetli seçmenleri, girdiğim tüm seçimlerde şahsımı desteklemiştir. Bunu inkar eden haramzadedir. Ancak CHP yönetiminin HDP ile yakınlaşması, kendileri için ne kadar demokratik bir hak ise bu yakınlaşmadan duyduğum rahatsızlığı ifade etmem de şahsım için en demokratik haktır. CHP tabanını istemeyerek kırdıysam kendilerinden özür diliyorum. Ömrümün son anına kadar CHP seçmeninin değerli bir yeri olacaktır.

Dünyada hiçbir emperyalist güç şahsıma düğmeye bastıramaz. 56 yaşındayım ve hayatım emperyalistlerle mücadele etmekle geçmiştir. Hasan Seymen'in, Sorosçu olduğu bilinerek partinin en kritik noktasına getirilmesi ne Edirne'deki ne de Kars'taki üyemizin suçudur. Hiç kimseyi töhmet altında bırakmıyorum. Hasan Seymen kimdir, nereden çıktı? Bu partinin kuruluşunda her türlü hakarete maruz kalan arkadaşlarımız dururken partinin en kritik noktasına bir anda Hasan Seymen'in getirilmesi nereden çıktı?"

İsmail Ok, inandığı doğruların peşinden gitmeye devam edeceğini, hiçbir siyasi partiye katılmadan, dönemi tamamlayarak aktif siyasi hayatını noktalayacağını belirtti.

Ok, İYİ Parti'nin, zıpkın gibi Türk milliyetçilerinin iradesiyle kurulduğunu, partinin ortaya çıkış nedeninin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ayarlarına döndürülmesi olduğunu savundu.
Anadolu Ajansı
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