Balıkesir'de komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında 3 tutuklama
|20 Şubat 2020 18:45
|Yazdır
Balıkesir merkezli 5 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerden 3'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İki gün önce, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını örgüt üyelerine verdikleri iddiasıyla 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İletişim Başkanı: Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacaktır
20 Şubat 2020 18:00
|İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu, 50 rejim unsuru öldürüldü
20 Şubat 2020 17:36
|FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' operasyonunda 5 kişiye adli kontrol
20 Şubat 2020 17:32
|Kastamonu'da komiser yardımcılığı sınavı operasyonu: 4 gözaltı
20 Şubat 2020 17:08
|Kastamonu'da FETÖ sanıklarına hapis cezası
20 Şubat 2020 16:29
|FETÖ'nün 'bayan akademisyen' yapılanmasına operasyon
20 Şubat 2020 15:59
|FETÖ'nün sözde 'Türkiye imamı' Özcan'ın kızının tutukluluğuna devam
20 Şubat 2020 15:51
|FETÖ sanığından 'soruları verdiler, sınavı öyle kazandım' itirafı
20 Şubat 2020 15:36
|Kosova'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında mütalaa
20 Şubat 2020 15:27
|MİT ve polisten ortaklaşa FETÖ operasyonu
20 Şubat 2020 15:22