20 yıl ceza aldığını duyan sanık, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı
|20 Şubat 2020 18:49
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Tokat'ta uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla yargılanan Ahmet Gitgel (40), mahkemenin 20 yıl hapis cezası kararını duyunca ağzından çıkarttığı kurşun kalemi boynuna sapladı. Yaralanan sanık, hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün Tokat Adliyesinde meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ahmet Gitgel, karar duruşması için tutuklu bulunduğu Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevinden mahkeme salonuna getirildi.
KARARI DUYUNCA KALEMİ BOĞAZINA SAPLADI
Mahkeme heyetinin kararı açıkladığı duruşmada 20 yıl hapis cezası aldığını öğrenen Gitgel, ağzında sakladığı kurşun kalemi çıkartarak boynuna saplayarak kendini yaraladı.
APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Jandarmaların müdahale ettiği Gitgel, adliyeye gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren Gitgel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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