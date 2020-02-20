Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya ve internet sitelerinde Ağrı'da bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
|20 Şubat 2020 19:11
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Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya ve internet sitelerinde Ağrı'da bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son 24 saattir gerek sosyal medya gerekse bazı internet sitelerinde, Çin'de ortaya çıkmış olan koronavirüs hastalığına dair Ağrı ilinde 1 vakanın görüldüğü şeklinde bazı haberlerin yayınlandığı görülmektedir. Bu ve benzeri haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an itibariyle Ağrı'da herhangi bir koronavirüs vakası ya da şüphesi tespit edilmemiştir, tüm kamuoyuna duyurulur."
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