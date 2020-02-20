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Yemekten zehirlenen 58 öğrenci hastanelik oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, okulda öğle yemeği yiyen 58 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
 20 Şubat 2020 19:15
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Yemekten zehirlenen 58 öğrenci hastanelik oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, okulda öğle yemeği yiyen 58 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Eskitaş köyü İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 58 öğrenci, öğle saatinde yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle öğretmenlerine bilgi verdi.

Öğretmenler durumu okul idaresiyle paylaşarak sağlık görevlilerine haber verdi.

Okula gelen sağlık görevlileri zehirlenme belirtisi gösteren öğrencileri Göçeri ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
DHA
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