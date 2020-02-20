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MEB'den okullara 'zorba oyun' uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, zorbalık içeren oyunlara ilişkin okullara uyarı yazısı gönderildi. Yazıda oyun tarzındaki zorbalık olaylarının tekil birer eylemden ziyade 'akran zorbalıgı' sorununun tezahurü olduğu belirtildi.
 20 Şubat 2020 19:19
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MEB'den okullara 'zorba oyun' uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, zorbalık içeren oyunlara ilişkin okullara uyarı yazısı gönderildi. Yazıda oyun tarzındaki zorbalık olaylarının tekil birer eylemden ziyade 'akran zorbalıgı' sorununun tezahurü olduğu belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla okullara gönderilen yazıda, ögrencilerin fiziksel, bilissel ve psikososyal alanlarda bir butun olarak gelisimlerini destekleme ve egitimlerini guvenli okul ikliminde saglamanın, bakanlıgın oncelikli gorevleri arasında olduğu kaydedildi. Son donemde dunyanın pek cok ulkesinde, ogrenciler arasında bazı fiziksel ve duygusal zorbalık davranıslarının ortaya cıktıgının goruldüğü, çesitli ulkelerden videolar cekilerek sosyal medya kanalları ile 'viral' sekilde yayıldığı vurgulandı. Cocuk ve genclerin saka veya espri gibi gordukleri bu fiziksel mudahalelerin sosyal medya terminolojisinde 'challenge' olarak adlandırıldığına işaret edilerken, bunların ciddi bedensel, ruhsal zararlar verme potansiyeli olan kaba, incitici davranıslar olduğuna dikkat çekildi. Okullara gönderilen uyarı yazısında şöyle denildi:

"Populer olan ve ulkemizde de sosyal medya paylasımları ile yayılmaya baslayan 'Tripping Jump Challenge-Hadi Gel Zıplayalım Meydan Okuması' isimli bir zorbalık eyleminde saka adı altında bir grup ogrencinin baska bir ogrenciye zarar verme ihtimali soz konusudur. Videolarda yer alan bu zorbalıkta, ogrencilerin yaralanma hatta olme riski ile karsı karsıya kaldıgı gorulmektedir. Videoların sosyal medyada paylasılmasıyla birlikte yayılma hızı da artmaktadır. Genclerimiz, interneti aktif sekilde kullandığından dolayı bu gibi olaylarda risk altında bulunmaktadır. Bahsi gecen saka ya da oyun tarzındaki zorbalık olayları tekil birer eylemden ziyade 'akran zorbalıgı' sorununun tezahurlerinden biri olarak ele alınmalıdır. Onleme calısmaları da 'akran zorbalıgı' ust baslıgı altında ele alınarak, tum okul guvenligi ve siddetten arındırılmıs okul kavramı cercevesinde yapılandırılmalıdır."

Uyarı yazısında, ogrencilerin okul icinde ve sosyal medyada birbirlerine zarar verme potansiyeli olan bu gibi davranıslarda bulunma riskine karsı dikkatli bir sekilde takip edilmeleri, bu konuda ogretmen, ogrenci ve velilere gerekli bilgilendirilmenin yapılması istendi.
DHA
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