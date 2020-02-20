Trabzon'da kızların kavgasını tokat atarak ayırdı
|20 Şubat 2020 20:11
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde iki kızın kavgası sırasında bir vatandaş, kızlardan birine tokat atarak tepki gösterdi.
Ortahisar ilçesi Uzunsokak mevkiinde dün meydana gelen olayda, iki kız tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma yerini kavgaya bırakırken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.
VATANDAŞ, KIZLARDAN BİRİNE TOKAT ATTI
O esnada bir vatandaş kavga eden kızlardan birine tokat attı. Tokat yiyen kız "Ben bir şey yapmadım" derken, vatandaş ise, "Defol, bir daha burada bağırıp çağırmayacaksın" dedi.
GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDEN KİŞİNİN YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ
O anlar cep telefonuna yansırken, görüntüleri çeken bir vatandaşın, "Uzunsokak'ta süper bir kız kavgası" diyerek kavgayı yorumlaması pes dedirtti. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı tokat yiyen kız ise yere düşen telefonunu alarak, "O adam buraya gelsin" diye bağırdı.
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