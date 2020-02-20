İdlib'de yaralanan askerler tedavi altında alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İdlib'deki saldırı sonucu yaralanan askerlerin acilen tedavi altına alındığını belirtti.
|20 Şubat 2020 20:36
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İdlib'deki saldırı sonucu yaralanan askerlerin acilen tedavi altına alındığını belirtti.
Koca, İdlib'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit olan vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır. Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bahadır Barajı tabanındaki çatlak için Vali'den açıklama
20 Şubat 2020 21:27
|Adalet Bakanlığından iki müdürlük için nakil duyurusu ilanı
20 Şubat 2020 20:21
|İstanbul'da market ürünlerinde denetim
20 Şubat 2020 19:39
|Bakanlık, uçak kazası raporunu yalanladı
20 Şubat 2020 17:55
|Osmanlı Türkçesiyle yazılmış tapu kayıt taleplerine dair açıklama
20 Şubat 2020 14:34
|Bakan Selçuk: Mesleki eğitim kurslarına ilgi yüzde 40 arttı
20 Şubat 2020 13:22
|Emniyet ve jandarma personeline deprem izni
20 Şubat 2020 12:20
|Kamu Görevlileri Etik Kurulu 97 ihlal kararı verdi
20 Şubat 2020 11:24
|Kocaeli Şehir Hastanesi yükseliyor
20 Şubat 2020 11:18
|Koronavirüs bilgisini paylaşan personele soruşturma
20 Şubat 2020 10:57