ByLock kullandığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltında
|20 Şubat 2020 21:05
|Yazdır
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmaki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Osman Kavala, CIA ile yaptığı görüşmeyi hatırlayamadı
20 Şubat 2020 21:41
|Casusluk sanığının para transferleri dikkat çekiyor
20 Şubat 2020 21:23
|Para karşılığında casusluk yapmışlar
20 Şubat 2020 20:51
|FETÖ'den gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı
20 Şubat 2020 20:01
|Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
20 Şubat 2020 19:55
|Balıkesir'de komiser yardımcılığına geçiş soruşturmasında 3 tutuklama
20 Şubat 2020 18:45
|İletişim Başkanı: Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacaktır
20 Şubat 2020 18:00
|İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu, 50 rejim unsuru öldürüldü
20 Şubat 2020 17:36
|FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması' operasyonunda 5 kişiye adli kontrol
20 Şubat 2020 17:32
|Kastamonu'da komiser yardımcılığı sınavı operasyonu: 4 gözaltı
20 Şubat 2020 17:08