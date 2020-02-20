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'Cumhurbaşkanımız talimat verdi, A, B, C planlarımız hazır'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır.
 20 Şubat 2020 21:36
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'Cumhurbaşkanımız talimat verdi, A, B, C planlarımız hazır'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

GÖZLEM NOKTALARI

- Mehmetçiğin can güvenliğiyle alakalı hiçbir sorun yok. Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok. Görüşmeler düğümlenmedi, sürecek. Gözlem noktaları görevine devam edecek.

- Demokratik bir yönetim olduğunda Türkiye çıkacak. Esad zulmü biterse bunların önüne geçilir. TSK milletin emrinde, kimsenin şüphesi olmasın.

- Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır.

RUSYA İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

- Rusya ile Türkiye arasındaki diyalog devam ediyor. Rusya ile gayet yakın görüşmeler içerisindeyiz. Temenniler ile tespitler karışıyor. Rusya ile müsabetlerimizi sürdürüyoruz. ABD bizim stratejik ortağımız, NATO üyesiyiz.

- Oradaki insanı dramın çoğu farkında. Bu insanlık dramına karşı, oradaki insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için Türkiye'nin kararlığına saygı duyuyorlar. Fiili tutumlarında gösterilmesi lazım sadece sözde değil.

SİLAH DESTEĞİ

- Daha önceden hava savunma bataryalarını gönderdiler. 2011'de bu hadiseler ortaya çıktığında Hollanda geldi, ABD geldi. Bu ülkelerden silah desteği teklif edilirse görüşülüp tartışılıp karar verilir.

ABD İLİŞKİLERİ

- Türkiye'nin herhangi bir şekilde eksen kayması söz konusu değildir. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak açısından temaslarımız söz konusu. Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle de menfaatlerimiz baz alınarak görüşüyoruz. Bu hiç bir zaman NATO üyeliğimize aykırı değil. Tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Kimse de bizi dışarı ittirmeye çalışmasın. Biz NATO üyesiyiz. NATO ile problem olmak demek, NATO'dan çıkmak anlamına gelmemelidir.

S-400

Biz ilkeli kurallara bağlı, oyunu kurallarına göre oynuyoruz. Birçok yer "alamazsınız, getiremezsiniz" gibi konuşmalar yaptı. Cumhurbaşkanımız gerekli cevapları verdi ve S-400'ü getirdik. S-400'ler faaliyete geçecek, kimsenin şüphesi olmasın. Nisan gibi çalışmalar başlayacak.

PATRIOT

Amerika ile bir noktaya gelemedik. Çözemedik. İstiyoruz, vermiyorsunuz. S-400 niye aldınız" diye suçluyorsunuz. Biz bir tercih olarak değil zorunlu olarak S-400'e gittik. Hava savunma tehdidi varken tedbir almayacak mıyız? Kimse kusura bakmasın. Halkımızın, milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilerliyoruz. Çözümler olsaydı biz Patriot alabilirdik. Hala söylüyoruz, bizim hava suvunma sistemine ihtiyacımız var.

F-35

Biz F-35'in ortağıyız. Müşterisi değiliz. Bu yapılan şey bütün kurallara aykırı. Biz anlaştık. F-35'ler için 1,5 milyar dolar ödeme yaptık. 2.1 milyar dolara kadar ödememiz var ve ödeyeceğiz. Biz orada ortaklık sorunumuzu yerine getirdik. Biz ABD ve diğer ülkelerinde sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz.
Memurlar.Net
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