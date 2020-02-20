Dolar direnç sınırını aştı, yükselişi devam ediyor
|20 Şubat 2020 21:50
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Dün Merkez Bankası faiz kararı açıklanmadan hemen önce 6,0555 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, kararın açıklanmasının ardından ilk tepki olarak 6,08 TL seviyelerini test etmişti. Kur bugün akşam saatlerinde 6,1040 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL ise 6,59 seviyesinde işlem görüyor.
YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Dolar/TL yeni güne de 6.0843'ten başladı. Yükselişini bugüne de taşıyan dolar 6.09 lirayı gördü.Koronavirüs nedeniyle büyüme endişelerinin artmasıyla güvenli liman olarak görülen altının onsu spot piyasada 1615 doları geçerken, dolar endeksi de 99 üzerine çıktı. Risk iştahının azalmasıyla gelişmekte olan ülke kurları değer kaybederken, Suriye'nin İdlib şehrinden yoğun çatışma haberleriyle dolar/TL öğleden sonra 6.10 üzerini gördü.
'DOLARDA 6,10 DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'
Analistler, bugün yurt içinde ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL için 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6,10 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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